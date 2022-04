Plenković: Reducirali smo broj ljudi u ruskom veleposlanstvu. Reakcija Rusije? Vidjet ćemo

Premijer i čelnik HDZ-a Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća te stranke.

PRATITE UŽIVO:

- Razgovarali smo i o aktivnostima koje smo imali danas, to je Svjetski dan Roma, dali smo potporu Romskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj - rekao je premijer Plenković na početku obraćanja.

Poručio je da su izvijestili kolege i o odluci da se reducira broj članova diplomatske ruske misije u Zagrebu.

- Očekujemo da se u nekoliko dana taj broj reducira, to je dio našeg stava o agresije i invazije na Ukrajinu - rekao je.

- Obavijestili smo kolege i o izglednom smanjenju cijena benzina - dodao je i poručio kako je to drugi tjedan za redom da se smanjuje cijena goriva.

Na pitanje što možemo očekivati od Rusije, obzirom da su najavili "primjeren odgovor", Plenković je rekao da ne zna i da će vidjeti. Što se tiče protjeranih diplomata, premijer je rekao da su protjerani sa svih mogućih razina.

Komentirao je i drugi krug izbora u Francuskoj i kako bi se pobjeda Le Pen odrazila na Europu, ali i na Hrvatsku.

- To su sve hipotetska pitanja, Macron će pobijediti. Njegova prednost u prvom krugu je solidna, sve ankete koje su izašle daju njemu u prilog prednost. Vjerujem u taj refleks "republikanizma", vjerujem da će većina birača u drugom krugu izabrati Macrona - rekao je.

Komentirao je i izjave o NDH u Splitu.

- Bila je to nepromišljena, neprimjerena izjava. To nije nikakav stav Vlade. Što se tiče zabrane tog pokliča, on je već danas suprotan Ustavu i zakonu - pojasnio je.

Na pitanje planira li posjet Kijevu, Plenković je rekao da je išao tamo prije nego što je ruska invazija počela.

- Ovi kolege koji su imali malo manje komunikacije s Ukrajinom su sad otišli, to je dobro. Kad procjenimo da treba dati tu vrstu potpore, doći će i to na red - rekao je.

Uskoro više...

Najčitaniji članci