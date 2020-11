Plenković: Republika Hrvatska će nastaviti graditi savezničke i partnerske odnose sa SAD-om

<p>Hrvatska će nastaviti graditi savezničke i partnerske odnose sa Sjedinjenim Državama, rekao je danas premijer Andrej Plenković, nakon što je u subotu proglašena pobjeda demokrata Joea Bidena na predsjedničkim izborima.</p><p>"Prema svim podacima koje sada imamo mislim da je izvjesno koji je rezultat. Čestitali smo izabranom predsjedniku Bidenu, izabranoj potpredsjednici (Kamali) Harris i nastavit ćemo graditi savezničke, partnerske, kvalitetne odnose između Hrvatske i SAD-a. Imamo puno toga što nas povezuje, a naravno i šire transatlantsko partnerstvo koje postoji između SAD-a i EU", rekao je Plenković novinarima nakon sastanka s članovima Stožera civilne zaštite o covidu-19.</p><p>Dodao je kako su ovi američki izbori "pokazali nevjerojatan interes američkih građana da izađu" na birališta. "Dakle, imamo skoro 145 milijuna ljudi, ne znam je li se jutros nešto promijenilo, u demokratskom procesu što mislim da je jako dobro", istaknuo je.</p><p>Na novinarski komentar o tome kako slovenski premijer Janez Janša još ne priznaje pobjedu Bidena i teško se miri s porazom Donalda Trumpa, Plenković je kazao: "To morate njega pitati".</p><p>Janša je u srijedu čestitao Donaldu Trumpu, nakon što je ovaj rekao kako je pobijedio na izborima 3. studenoga, požurivši to učiniti prije nego su izborni rezultati bili i blizu proglašenja pobjednika.</p><p>Tek u subotu su vodeći američki mediji rekli da je Biden pobjednik, nakon što je odnio pobjedu u Pennsylvaniji.</p><p>Odmah mu je čestitao slovenski predsjednik Borut Pahor ali Janša to još nije učinio. Tvrdi kako su mediji, a ne neko službeno tijelo objavili pobjednika dodajući da su uloženi prigovori na prebrojavanje glasova o kojima se sudovi još nisu izjasnili.</p>