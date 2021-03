Premijer Andrej Plenković i šest njegovih kolega premijera iz Austrije, Bugarske, Slovenije, Češke i Latvije pozvali su u subotu pismom čelnike euroinstitucija na hitan razgovor o jednakoj distribuciji cjepiva kako je bilo dogovoreno jer ako se nastavi sadašnjim sustavom razlike će rasti.

- Nitko u EU neće biti siguran od koronavirusa dok svi ne budu sigurni - pišu u pismu poslanom predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu.

Podsjećaju na zaključke videokonferencije Europskog vijeća 21. siječnja na kojoj su potvrdili da "se cjepiva trebaju distribuirati u isto vrijeme i 'pro rata', razmjerno veličini stanovništva" prema zajedničkim ciljevima koje je Komisija postavila za drugo tromjesečje 2021.

U pismu navode kako su zahvalni vrhu Europske unije što pomaže članicama u borbi protiv pandemije te smatraju da je ”stvar europske solidarnosti” osiguravanje jednakog pristupa slabo dostupnom cjepivu protiv korona virusa svim članicama EU-a.

- Proteklih dana smo saznali da se, suprotno tumačenju, isporuka cjepiva od strane farmaceutskih tvrtki pojedinim članicama EU-a ne vrši se ujednačeno. Ako se nastavi ovako to će stvarati dodatne razlike među državama članicama. To bi bilo protivno našem sporazumu, ali i duhu europske solidarnosti. Ako se takav sustav nastavi, nastavit će se stvarati i povećavati velike razlike među državama članica do ljeta, pa će neki biti sposobni dostići imunitet krda u nekoliko tjedna, a drugi će zaostati - stoji u pismu.

Na nelogičnosti u isporukama upozorio je premijer Austrije, Sebastian Kurz u petak kada je premijer Plenković boravio u Bruxellesu gdje je sugovornicima kazao da se Hrvatska suočava s kašnjenjima u isporuci cjepiva i da je to "glavna svrha" njegova posjeta te da "inzistira da što smo naručili se i isporuči".

- Upravo je radi ubrzavanja distribucije cjepiva i inzistiranja Hrvatske da se isporuče doze koje su ugovorene, premijer Plenković i boravio u Bruxellesu u četvrtak i petak, gdje se sastao sa svim čelnicima europskih institucija i troje potpredsjednika Europske komisije. S obzirom na uočene razlike u distribuciji cjepiva među članicama, potreban nam je korektivni mehanizam kako bi se pravednije i uravnoteženije rasporedile nadolazeće doze cjepiva i u praksi potvrdila europska solidarnost - priopćio je glasnogovornik Vlade Marko Milić.