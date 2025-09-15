Plenković sav teret ZDS-a prebacio na leđa obrazovanja. Koje se onda ignorira i podriva

Andrej Plenković pronašao je rješenje za goruće probleme.

Na pitanje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića ima li hrabrosti potaknuti raspravu o zakonskoj zabrani pozdrava "Za dom spremni" i priznati da ZDS nije vezan uz Domovinski rat, Plenković je jutros odgovorio: "Mislite da ćete uspjeti u tome da se ne koristi to? To je potpuna iluzija. U obrazovnom sustavu je rješenje. Zabranama nećete postići ništa".

I tako, Plenković je kao predsjednik Vlade i najveće političke stranke, kao najsnažniji političar koji deset godina dominira Hrvatskom, jedno teško političko i društveno pitanje natovario na nejaka, izmučena, oslabljena, pokidana leđa hrvatskog obrazovanja.

I oprao ruke.

Obrazovanje bi trebalo etablirati ustašku konotaciju pozdrava ZDS, eliminirati ga iz javnog prostora, pa i iz glava svih onih koji ga koriste, promoviraju ili primjenjuju. U obrazovanju je spas.

Što bi, u principu, trebalo biti točno.

Svi znaju što je ZDS

Jer ustaški pozdrav jasno je bio etiketiran, pored toga što je bio zabranjen, u obrazovnom sustavu bivše države. I danas se u hrvatskim školama uči o ustaškom režimu i posljedicama koje je ostavio u hrvatskoj povijesti. Povijesne knjige, povjesničari, nastavnici ne ostavljaju prostor za drugačije tumačenje ZDS-a osim kao pozdrava koji je bio vezan direktno uz NDH.

Kao što su sve ostale inačice tog famoznog pozdrava direktno vezane upravo uz NDH nostalgiju.

Svi znaju što je ZDS, a najviše oni koji se njime služe.

Znaju to i oni koji su taj pozdrav inkorporirali u znakovlje svojih postrojbi iz Domovinskog rata, kao što je to priznao pravaš Anto Đapić u nedavnom intervjuu Jutarnjem listu.

I zato svi muljaju

Nitko ne može reći da ZDS nije ustaški pozdrav i upravo zato svi koji se njime služe pronalaze najmaštovitije izgovore s namjerom da izbjegnu tu ustašku konotaciju: pa je to "stari hrvatski pozdrav", pa je to "operna arija", pa je to samo običan "slogan pjesme", pa je to "poklič iz Domovinskog rata", pa je to "komemorativno veličanje postrojbi iz Domovinskog rata"...

Jer se dobro zna da je to ustaški pozdrav. Toliko su obrazovanja svi dobili.

Međutim, kad Plenković već spominje obrazovanje u kontekstu veličanja ustaštva, zločinačkog režima, a onda i promocije ideologije koja se oslanja na ZDS i koristi drugim simbolima ustaškog režima, valja imati na umu jednu bitnu činjenicu: obrazovanje se sve teže nosi s popratnim utjecajima.

Crkva, obitelj, internet...

Primjerice, s utjecajem Katoličke crkve i klerikalnih organizacija, s utjecajem obitelji koja djecu odvraća od učenja povijesnog gradiva u školama, zatim s utjecajem politike i najveće stranke koja pronalazi sve moguće načine kako bi legalizirala ZDS, pa s utjecajem raznih celebrityja, sportaša, izbornika, svakako i pjevača, čime onda dolazimo do branitelja i njihovih udruga, a onda i do društvenih mreža.

Hrvatska sve pritom nalazi na udaru trenda koji kreće iz država pod utjecajem autokratskih, diktatorskih režima i fašističkih oligarhija gdje se udara na obrazovanje, na škole i sveučilišta, na povijesne udžbenike, na muzeje i povijesne istine, slijedom toga i na znanost, nastavnike i profesore, a onda i na medije kroz edukativnu komponentu njihova djelovanja.

Relativiziranje povijesnih činjenica, istine i znanja otvara prostor manipulaciji, radikalizaciji i ekstremizmu.

A onda i dominaciji i vladanju.

Što je ZDS?

U hrvatskom slučaju to znači da se u školi može učiti kako je ZDS ustaški pozdrav, ali će politika reći da je to istovremeno i pozdrav iz Domovinskog rata, Crkva i udruge reći će da je to izraz najvećeg i najčišćeg hrvatstva, društvene mreže reći će da je ZDS izraz otpora "komunistima i woke ljevičarima", navijači će reći da je to podrška Vatrenima, branitelji će reći da je taj pozdrav oslobodio Hrvatsku, a revizionisti da su pod tim pozdravom pali pripadnici "hrvatske vojske" na Bleiburgu.

Kako se obrazovanje može nositi s time?

Čak i politika, poput Plenkovića jutros, kaže da zabrane ne pomažu. Pa ako pozdrav nije zabranjen, onda je valjda dozvoljen, te stoga nije sporan. Ako nije sporan u javnom životu, zašto bi bio sporan u školi? Jer, eto, ZDS su ustaše, ali po ustašama su nazvane postrojbe u Domovinskom ratu. A Domovinski rat je u temeljima hrvatske države. Pa stoga je u temeljima i ZDS.

Može li stoga obrazovanje samo, bez pomoći ostalih elemenata društva, spasiti Hrvatsku?

Trumpova Amerika

Na primjeru Trumpove Amerike, koja je postala lučonošom nove klerikalne, konzervativne i neonacističke revolucije protiv liberalne demokracije, potpomognute milijarderima poput Elona Muska i demagozima poput pokojnog Charlieja Kirka, vidi se kako je udar na obrazovanje, znanost, školstvo, na sveučilišta, na mlade ljude koje se odvraća od školskih udžbenika ili im se servira prepravljeno štivo, postaje temelj podrivanja i rušenja društva.

Prvo fasciniraj neuke, a onda se obračunaj s obrazovanima.

Ne vjeruj povjesničarima, stručnjacima, znanstvenicima, profesorima, nego političarima, demagozima, svećenicima, influencerima, podcasterima, premijerima, pjevačima, sportašima.

Umjesto da pomogne obrazovanju, Plenković na njega svaljuje sav teret suzbijanja ustaštva, a s njim i novog radikalizma, ekstremizma, pa i totalitarizma koji zabranjuje kritiku i orvelovski eliminira drugačije, a naročito argumentirano mišljenje.

Obrazovanje teško može poništiti svu štetu koju čine političari, populisti, manipulatori i demagozi.