Plenković sazvao sastanak zbog zaokruživanja cijena: 'Uvođenje eura nije razlog za veće cijene'

Premijer Andrej Plenković objavio je na Twitteru kako je sazvao sastanak vezan uz neopravdano dizanje cijena zbog uvođenja eura.

- Sazvao sam sastanak s nadležnim ministrima te predstavnicima Porezne uprave, Carinske uprave i Državnog inspektorata vezano uz daljnje aktivnosti kako bismo zaštitili potrošače od neopravdanog dizanja cijena. Uvođenja eura nije razlog za povećanje cijena roba i usluga - napisao je premijer.

Naime, nakon što je Hrvatska 1. siječnja ušla u eurozonu, u trgovinama su sad cijene iskazane u eurima. Brojni građani žale se da su se one, nakon konverzije, zaokružile na više.

Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača poručila je za Dnevnik.hr da je građani zovu tijekom cijelog dana i žale se na zaokruživanje pri čemu je cijena nekog proizvoda viša nego što je bila ranije.

- Cijene u eurima zaokružili su na okruglo i u kunama je ispalo skuplje. Međutim, treba gledati cijene u eurima, a u kunama su one samo informativne. Ako su obećali da to neće činiti, sada su prekršili obećanje. Vlada nema mehanizme da to spriječi - rekla je i dodala da se cijene slobodno formiraju.

