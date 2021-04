Varaždinski župan i saborski zastupnik Radimir Čačić (Reformisti) gostovao je u utorak u RTL Direktu i komentirao je izjavu predsjednika HSS-a Kreše Beljaka koji ga je nazvao 'Kraljem žetona' i najpodmuklijim trgovcem na političkoj sceni.

- Nisam to tako protumačio, uspio sam pročitati. Žao mi je našeg Beljaka, polako se gubi, još malo nakon izbora potpuno će se izgubiti. On je spomenuo da se osjeća prevarenim da bi mogao u koaliciji, da smo ga prevarili. Mi nismo ni sa kim u koaliciji, mi smo išli samostalni. Ne sjedimo ni sa kim, sjedimo sa svojim stolom, a povremeno smo spremni razgovarati i s desnom i lijevom stranom. Svojom snagom smo došli do političke situacije, prezirem stranke koje nisu u stanju iznijeti svoj stav svojim biračima. To su žetoni. Prezirem politički pristup koji nije u stanju građanima reći za što se zalaže, ne Beljaka - rekao je Čačić.

Na dodatnu voditeljevu konstataciju da je Beljak zapravo komentirao njegovu izjavu o ministru Viliju Berošu i to što je rekao da ima puno lošijih ministara u Vladi od njega, Čačić je rekao:

- Sad se vraćam na prvu tezu. Plenković se mene ne može riješiti nikada. Mi se možemo njega riješiti, on nas ne. Kad odlučimo da nećemo biti s njim, nećemo, to nije njegova uloga. I Milanović i Plenković se mogu riješiti svojih, s nama nisu dobivali izbore. Mi sebi smijemo dozvoliti to reći - nastavio je Čačić.

Dodao je da je platforma Cijepise katastrofalna, iako je prema Berošu još uvijek blagonaklon.

- Mislim to i dalje, platforma je katastrofalna, nama se lako može dogoditi da nećemo imati načina da pozovemo ljude na cijepljenje. Skoro ćemo preko medija zvati ljude na cijepljenje, mogli bi ih zvati po biračkom spisku, ali ne smijemo. Imamo liječnike obiteljske medicine, imamo grupacije različite umjesto platforme - rekao je Čačić.

Na pitanje o sukobu predsjednika Zorana Milanovića i premijera Plenkovića i ima li taj sukob neke osobne dimenzije ili su u pitanju različiti politički pogledi, Čačić je kazao kako on s različitim političkim školama nema ništa, ali ima s karakterima.

Čačić je kazao i da je teško reći da je Milanović od predsjednika svih građana postao šef oporbe.

- U skladu sa svojim karakterom ponaša se predsjednički. Definiranje oporbe na tako širok način da je sve oporba - kazao je.

Na pitanje može li Milanović doista zabraniti vojsci da sudjeluje u obilježavanju Bljeska, Čačić je kazao da je to protokolarno.

- Značajnija je tema oko diplomacije. Argument koji je iznio Plenković da to nije bilo tako kad je on bio premijer - naravno da nije. Bili su iz iste stranke, bez obzira što nemaju stranačku boju. Nisu isti uvjeti, vremena su drukčija. On je rekao da to neće biti vremena Mesića i Josipovića, on je rekao da dok je Kolinda bila predsjednica da to nije bilo tako. Ali vremena su bliža vremenima Mesića i Josipovića - kazao je Čačić.