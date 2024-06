Plenković: Slavonija napreduje!

"Vjerujemo da pravi razvoj tek slijedi. Mislimo da je ispravna procjena da će Hrvatska nakon četiri godine našega trećega mandata doći u razvoju do 80 do 82 posto prosjeka EU. To je posebno bitno za istok Hrvatske i Slavonije, jer kada zemlja dosegne tu razinu ekonomskog i socijalnog napretka, jenjava motiv i želja ljudi za odlaskom u neku drugu članicu EU", kazao je Plenković dodajući da su sličan proces prošle i države koje su deset godina prije Hrvatske ušle u EU.

Plenković o razvoju Osječko-baranjske županije

Ustvrdio je kako je Vlada "pogodila" s Projektom Slavonija, Baranja i Srijem sa ciljem investiranja tri milijarde eura u osam godina u tu regiju.

"Nema segmenta u kojem, zahvaljujući tom projektu, nisu napravljeni iskoraci. Oni su dokazivi, postoje i pomažu svim dijelovima Slavonije da što prije dođu do zadovoljavajuće točke razvoja. Sada dolazimo u fazu da ćemo realizirati novi KBC u Osijeku. U zdravstvo smo na razini cijele Hrvatske uložili ogromna sredstva, trenutno u Zagrebu ulažemo 800 milijuna eura u zagrebački KBC. Reagirali smo i u Rijeci i Splitu, a investirat ćemo i u Osijeku", rekao je Plenković.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić ustvrdio je kako je 2016. godine ključni problem bila percepcija Slavonije i Baranje kao zapuštene i zaostale regije.

Promijenili lošu percepciju o Slavoniji i Baranji

"Glavne teme u dnevnicima i vijestima uvijek su bile loše vijesti iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Naš je najveći uspjeh to što smo uspjeli promijeniti lošu percepciju o Slavoniji i Baranji, od tada napredujemo i to se vidi na svakom koraku", kaže Anušić.

Obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić ocjenio je kako je Osječko-baranjska županija predvodnica razvoja Slavonije i Baranje. "Možemo govoriti o rekordnoj zaposlenosti, Osječko-baranjska županija trenutno ima 93.337 zaposlenih osoba, što je više nego ikada, i čak 1136 osoba više nego u ožujku prošle godine. Prednjačimo u izgradnji sustava navodnjavanja i dajemo polovicu hrvatske sjetve šećerne repe i suncokreta, trećinu pšenice i ječma, 33 posto ukupne proizvodnje mlijeka i 35 posto ukupne proizvodnje svinjskog mesa", rekao je Lukić.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalo je suradnju Osijeka i županije, a rezultat takve suradnje je Gospodarski centar, u kojem je održana svečana sjednica Županijske skupštine, i Prva gimnazija. Poručio je kako nema stajanja pa je u suradnji s županijom dogovorena gradnja Doma za starije i nemoćne, kao i revitalizacija OLT-a.

Prijepodne su u spomen na poginule i nestale u Domovinskom ratu vijence kod Kapelice Kraljice mira na Krunskoj utvrdi položila i svijeće zapalila izaslanstva Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.