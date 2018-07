Ups! Zatražila je Plenkija da ju fotografira s - Jandrokovićem

E pa predsjedniče Sabora, ti si ipak najveći, govorio je Gordanu Jandrokoviću Andrej Plenković dok ga je fotografirao s kanadskom turistkinjom.

Žena je, naime, željela fotografiju s hrvatskim premijerom, a zbog dresa je zaključila da je to Jandroković, a ne Plenković. Kad je shvatila da je pogriješila kazala je da se srami i da joj je neugodno te zamolila za još jednu fotografiju, ali ovaj put s 'pravim' premijerom.

Jutros na Franji Tuđmanu.



"But he is, he is the prime minister.." #n1info pic.twitter.com/BYlkxO6pit