Plenković: 'To što kolege lideri misle o nama je fascinantno, oni misle da smo sportski gigant'

Zaista je ovo dirljiv trenutak kada imamo prigodu još jednom odati veliko poštovanje hrvatskim sportskim ljudima. Sport je škola života, konkurencije, fair playa, timskog rada i pozitivne motivacije u životu i to se vidi po svim vrhunskim rezultatima koje ste postigli, poručio je premijer Andrej Plenković na dodjeli državnih nagrada za sport "Franjo Bučar" za 2022 godine u Saboru.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

A nagrade su pripale Branki Batinić, Marku Bijaču, Nataši Muždalo, Žani Lelas - posmrtno, Nikoli Piliću, prof. dr. sc. Vatromiru Srhoju, Ivanu Krapiću, Ivi Mikuličinu, Želimiru Feitlu, Lucijanu Krci, Radiši Mladenoviću i Veslačkom klub Iktus.

Nagradu za životno djelo dobili su Nikola Plećaš, koji je ostvario niz vrhunskih sportskih rezultata u košarci, Boško Lozica, istaknuti vaterpolist, trener vaterpola, prepoznat i po doprinosu brojnim drugim sportovima te Edo Pezzi, istaknuti sportski novinar. U ime Lozice je nagradu primio Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ono što se danas događa da je hrvatska nogometna reprezentacija drugi put u četiri godine među četiri najbolje reprezentacije svijeta je zaista potvrda jedinstvenog sportskog duha koji vlada na našim prostorima. Kada razgovaram s kolegama liderima, to što oni misle o nama, ne samo u nogometu nego i drugim sportovima, to je fascinantno, oni misle da smo mi sportski gigant. Čini se kao gotovo nemogućim da zemlja s manje od četiri milijuna ljudi može iznjedriti toliko vrhunskih sportaša i ostvarivati tako vrhunske rezultate. Ako gledamo kroz godine, to nije ni čudo, to ispada pravilo, možda i usprkos i unatoč financijskim sredstvima i infrastrukturi i svemu onome u što ulažu velike zemlje koje imaju puno više sredstava - istaknuo je Plenković podsjetivši što je njegova Vlada učinila za sport.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Mi smo u našem mandatu napravili neke male iskorake, koji su, kad razgovaram s ljudima iz svijeta sporta, ubiti jako veliki. Nikada nije toliko izdvojeno za sport, donijeli smo Strategiju razvoja sporta, Zakon o sportu... Nema saveza kojem naša vrata nisu otvorena, kad je trebalo stati iza bilo kojeg sportskog događaja Vlada je stala, stat će i u budućnosti, bio to savez koji ima manje članica i članova ili nogometa koji je najpopularniji, podupiremo sve jer smatramo da je to dobro za društvo i državu. Nema tog PR-a da steknete takvu globalnu popularnost kao što to s našim prepoznatljivim dresovima čine naši sportaši, danas nogometaši, prije tri mjeseca vaterpolisti u Splitu ili bilo tko drugi tko je dao doprinos - poručio je.

Naši sportaši i sportašice priuštili su nam i ove godine puno ponosa, sreće i zadovoljstva, istaknula je ministrica Nikolina Brnjac.

- Svi pratimo i iščekujemo najveću utakmicu vatrenih, tako smo pratili i Europsko prvenstvo u vaterpolu i naših zlatnih vaterpolista, tu je i povijesni rezultat naših judašica, također i vrhunski rezultati u atletici... Posebno smo sretni na uspjehe mlađih kategorija, sigurni smo da je budućnost našeg sporta neupitna - naglasila je istaknuvši ponos što su zajedničkim radom nakon 16 godina donijeli novi Zakon o sportu.

- Zahvalila bih predsjedniku Vlade što je bio uz nas cijele vrijeme dok se donosio Zakon, koji omogućuje najveća ikad ulaganja u sport, preko pola milijarde kuna. Vaši uspjesi nas obvezuju da budemo još jače uz vas, da vas čvrsto pratimo i stvaramo nove generacije - kazala je.

Najčitaniji članci