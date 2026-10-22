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ODGOVORIO SUSJEDIMA

Plenković: To što netko ima hrvatsku putovnicu ne znači da ima ikakve veze s državom

Piše HINA,
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Plenković: To što netko ima hrvatsku putovnicu ne znači da ima ikakve veze s državom
Šibenik: Predsjednik Vlade Andrej Plenkovi? sudjeluje na 1. sjednici Vije?a za lokalni razvoj | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Posljednja optužba dogodila se u srijedu kad je srbijanska policija na teritoriju Novog Sada i Vrnjačke Banje uhitila više osoba za koje se tvrdi da su na dan izbora planirale nerede

To što netko ima hrvatske putovnice ne znači da ima ikakve veze s hrvatskom državom, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak u kontekstu uhićenja u Srbiji, ponovivši da se Hrvatska „ni na koji način” ne miješa u izborni proces u toj zemlji. Srbija u nedjelju izlazi na izvanredne izbore na kojoj se vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) suprotstavlja studentski pokret proizašao iz masovnih prosvjeda protiv vlasti. 

Uoči tih izbora rastu napetosti i šire se kampanje dezinformacijama unutar Srbije, a vlasti u Beogradu često upiru prst u navodno miješanje Hrvatske i zapadnih sila u izborni proces. 

Posljednja optužba dogodila se u srijedu kad je srbijanska policija na teritoriju Novog Sada i Vrnjačke Banje uhitila više osoba za koje se tvrdi da su na dan izbora planirale nerede. Dvojica od uhićenih , Marko Vein i Matej Armuš, posjeduju hrvatsku putovnicu, što je za srbijanske tabloide bliske vlastima bio novi dokaz hrvatskog miješanja u unutarnja pitanja Srbije. 

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Foto: M.M.

Ozloglašeni Informer Dragana Vučićevića, jednog od najistaknutijih medijskih saveznika Aleksandra Vučića, tako piše o „hrvatskim ekstremistima koji su spremali krvavi kaos”. 

Plenković je u četvrtak iz crnogorskog Svetog Stefana, gdje sudjeluje na sastanku na vrhu Berlinskog procesa, rekao da to što netko ima hrvatske putovnice ili dvojno državljanstvo „ne znači da ima ikakve veze s državom ili državnom politikom”. 

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„Ono što je sigurno je da se hrvatska država ne miješa u izborni proces u Srbiji ni na koji način”, ponovio je premijer. 

RTL Danas u srijedu je objavio neslužbeno saznanje da jedan od uhićenih ima hrvatsku putovnicu jer mu je obitelj devedesetih izbjegla iz Hrvatske u Srbiju u kojoj boravi duže od 30 godina. 

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