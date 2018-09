Plenković: Treba istražiti sve, ne želimo politizirani prosvjed

U Belom Manastiru održana je VI. Sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem na kojoj su sudjelovali slavonsko-baranjski gradonačelnici, župani, ali i premijer Andrej Plenković te ministri.

- Kada smo prije dvije godine lansirali ideju o 'projektu Slavonija' željeli smo, prije svega, stvoriti redovit i sustavan politički okvir gdje će svi dionici sustava imati priliku dati svoj doprinos, pripremiti projekte i gdje ćemo sustavno i intenzivno ulagati u Slavoniju. Od avokacije smo do sada uspjeli dogovoriti 7,9 milijardi i ta će europska sredstva pridonijeti razvoju Slavonije, demografskoj revitalizaciji, infrastrukturi, socijalnim pitanjima, kvaliteti života i većem broju radnih mjesta- kazao je tom prilikom premijer.

- Potpisani su ugovori o sufinanciranju čitavog niza projekata u vrijednosti od 640 milijuna kuna, od bolnice u Osijeku do onih u drugim gradovima i županijama. Ovaj proces će na kraju mandata ove Vlade imati brojne rezultate koji će pridonijeti boljem životu ljudi u Slavoniji - dodao je Plenković.

Među onima koji su dobili sredstva za financiranje projekta bio je i Grad Vukovar. Gradonačelnik Ivan Penava došao je u Beli Manastir pred kraj sjednice kako bi potpisao ugovor o financiranju besplatne prehrane za predškolsku djecu. Nije sudjelovao u radu Savjeta jer, kako je rekao, nije njegov član. Odmah po dolasku pozdravio se sa premijerom Plenkovićem i razmijenili su par riječi.

- Pozdravili smo se. Drago mi je što je došao potpisati ugovor jer se on uostalom tiče i njegove primarne dužnosti da radi na poboljšanju kvalitete života Vukovaraca. Ovaj ugovor će mu u tome pomoći kao i brojni drugi ugovori koji su već realizirani, poput bazena, tržnice i drugih projekata. Nismo imali vremena za temu prosvjeda; svoj razgovor o tome smo imali prošloga tjedna, a ono što je vjerujem i njemu, kao i meni bitno, je da se svi ratni zločini, koji po našim propisima ne zastarijevaju, procesuiraju. Osobito kada je riječ o Vukovaru i zločinima na Ovčari. Tijela koja to trebaju činiti su policija i državno odvjetništvo. To nije proces na koji, na bilo koji način, može utjecati politika. Postoje tijela koja su neovisna i samostalna da na tome rade. Već je Ministar Božinović pojasnio da je, nevezano za inicijative gradonačelnika Penave, ustrojena posebna radna skupina u okviru Ravnateljstva policije koja od veljače radi na tim poslovima. Njihov rad sada dobiva konkretne rezultate. Što se tiče scenarija kakav bi kontekst taj prosvjed mogao imati, mislim da je svima jasno da je jedno bit inicijative, a drugo su situacije na terenu- kazao je Plenković odgovarajući na pitanje o zakazanom prosvjedu branitelja u Vukovaru.

- Grad Vukovar potpisao je ugovor za projekt vrijedan 700.000 kuna za sufinanciranje prehrane djece u predškolskoj dobi. To su većinom sredstva Europske unije i vjerujem da ćemo time unaprijediti cjelokupnu uslugu u predškolskim ustanovama u Gradu Vukovaru - kazao je Penava dodajući kako drugih izjava nema. No, rekao je da se na kratko pozdravio sa predsjednikom Vlade, ali da nisu duže razgovarali.