Plenković tvrdi: Za razliku od nas, drugi na svinjskoj kugi žele parazitirati. Mi smo za istinu...

Hrvatski premijer Andrej Plenković nakon šireg predsjedništva HDZ-a u izjavama za medije komentirao je aktualne teme.

- Nastojat ću biti brz i dati osvrt na rebalans proračuna. Važan je podatak rasta na 2,8 posto što je 2,1 više nego naša procjena ujesen. Inflacija oko 8 posto. Smanjiti javni dug je istinski veliki korak naprijed - rekao je Plenković, piše N1.

Osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića.

- Predsjednik je odmah potpisao zakon o Osobnoj asistenciji, nije čekao osmi dan, treći., četvrti, šesti. Kad se hoće, može se - kazao je Plenković.

Dodao je da opet nije bilo oporbe u Saboru, piše N1.

- Ove je to napravljeno u sprezi i namjerno, Zakon će se izglasati. To nije ništa novo nego prilagodba sustava od deset izbornih jedinica. Također, predstavili smo prijedloge Zakona o inkluzivnom dodatku i dječjem doplatku. To su sjajne novosti i ispunjenje našeg programa - kaže Plenković i navodi da Zakon o dječjem doplatku ide na veliko povećanje od 500 tisuća djece i broja korisnika.

Osvrnuo se i na situaciju sa svinjskom kugom.

- Jedna mala skupina političkih stranaka na istoku zemlje vjerojatno ne znaju da postoji u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji. Oni bi sad na tome parazitirali, ali neće. Ovdje je stav Vlade i naših ljudi na razini županija identičan. Imamo puno kakofonije u eteru. Ponavljam da ne postoji cjepivo za svinjsku kugu, kao ni lijek. Jedini način kako se boriti je poduzeti mjere prostornog ograničenja ili eutanazija. Za razliku od nas, drugi se žele parazitirati na svinjskoj kugi. Mi se želimo zalagati za istinu - kazao je Plenković, piše N1.

Plenković se dotaknuo i požara u tvrtki Drava International.

- HDZ-ovi predstavnici će predstaviti tematsku sjednicu da se do kraja rasvijetli o kakvom se otpadu radilo. U interesu nam je razrješenje ovog slučaja - kazao je.

Rekao je i da je održan i bilateralni sastanak.

- Što se tiče sastanka mene i župana Anušića naravno da sam ponovio da postoje stvari koje su se događale na sjednicama predsjedništva na kojima nije bio pa je u nedostatku informacija u intervjuu odgovorio tako kako je. On sad raspolaže tim informacijama - rekao je.

Također je komentirao osudu terorističkog akta u Bruxellesu.

- Ovo je očito povezano s terorističkim napadom Hamasa na Izrael - kazao je i nastavio:

Mislim da najžešće trebamo osuditi Hamasov napad na Izrael. Ubili su djecu, mlade, stare. Izrael ima pravo na obranu, ali mora uzimati u obzir norme međunarodnog i humanitarnog prava - kazao je.

Također, navodi da žele da se izbjegne regionalni konflikt...