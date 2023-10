Sukob oko Zakona o izbornim jedinicama: 'Nije muški ovo što radite, ali vam ide uz nadimak'

Osramotili ste pred cijelom javnosti Hrvatski sabor, zbog vašeg pokušaja protuustavnog djelovanja, kojeg smo mi javno razotkrili, imamo drugi put u mjesec dana raspravu o istom zakonu. I ponovno ste uspjeli u vašem nasilju prema pravnom poretku zabrljati. Jeste li svjesni da u ovim izmjenama mijenjate završnu odredbu zakona koja je već konzumirana i time uvodite presedan? Vratili smo Zakon u Sabor, vratit ćemo na izborima i Hrvatsku, poručila je Mostova Marija Selak Raspudić ministru pravosuđa Ivanu Malenici, koji je ponovno stao za saborsku govornicu zbog Zakona o izbornim jedinicama.

Zastupnici ga ponovno raspravljaju, a u petak će ga ponovno izglasati jer ga je Vlada u Narodnim novinama objavila tri dana od stupanja na snagu. To je, ukazala je prije dva tjedna Selak Raspudić, protuustavno jer se zakoni ne mogu primjenjivati protuustavno.

Zakon ovaj put stupa na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama

Zakon je trebao stupiti na snagu 1. listopada, podsjetimo. Na taj datum je onaj prethodni prestao važiti odlukom Ustavnog suda. Sabor ga je izglasao 28. rujna, a predsjednik Zoran Milanović ga potpisao tek 3. listopada. I sada su vladajući za namjerno opstruiranje okrivili upravo njega i to u dogovoru s oporbom. Milanović je odgovorio kako je on napravio sve kako je trebao. Zakon je potpisao u ustavnom roku od osam dana, kazao je uz naglasak kako nije na njemu da ispravlja šlamperaj vladajućih. Drugim riječima, tko im je kriv što Zakon nisu donijeli ranije, a ne doslovno pet do 12.

- Mi smo na vrijeme uputili Zakon u Sabor, Sabor ga je na vrijeme izglasao, predsjednik ga nije na vrijeme potpisao iako je ranije potpisivao zakone u kraćem roku od ustavnih osam dana - poručio je Malenica.

Sada su vladajući bili mudriji pa nisu stavili točan datum nego su stavili da će stupiti na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama.

Oporba je ujedinjena u stavu da su za ovo odgovorni isključivo vladajući.

- Prvi put u povijesti se dogodilo da predsjednik ne potpiše Zakon koji mu je zakonodavac poslao s određenim datumom stupanja na snagu. Mi jesmo pogriješili što nismo predvidjeli da će predsjednik još jednom ići narušavati funkcionalnost pravne države, OK, naučili smo lekciju, ali pitanje je koliko će još takvih stvari biti narušeno - poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

'Ako smatrate da je predsjednik prekršio svoje ustavne ovlasti, pokrenite njegov opoziv'

Nezavisni zastupnik Kluba Možemo, Bojan Glavašević, odgovorio mu je da imaju instrument za pokretanje opoziva predsjednika ukoliko smatraju da je ovime prekršio Ustav. Nije, naglasili su iz oporbe, pa zato i ne pokreću.

- Imali ste sedam godina da ovaj Zakon donesete, a predsjednik ima osam dana za potpisivanje zakona - rekla je zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.

Ne možete zbog svoje greške optuživati predsjednika da nešto nije napravio, naglasio im je i zastupnik Fokusa Dario Zurovec.

- Ovo me podsjeća na dobra stara vremena kad su SDP-ovci branili Milanovića, više su se ulizivali Milanoviću nego Mostovci, vrhovnik će biti zadovoljan. Milanović ima pravo potpisati u roku osam dana, ali je mogao i u roku pet, ali on je ležao na kauču i nije mu se dalo - poručio je zastupnik Hrvoje Zekanović.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin naglasio je kako Ustav kaže da se ne mogu mijenjati odredbe stupanja na snagu ranijeg propisa.

- Danas radite cirkus koji tek sada dovodi u pitanje važenje i vjerodostojnost ovog Zakona - poručio je, a njegova stranačka kolegica Sanja Radolović upitala je ministra je li mu neugodno što želi ukrasti izbore naštimavajući izborne jedinice.

- Da li je vama neugodno što ste prespavali mjesec dana obzirom da je rasprava o ovome bila prije mjesec dana pa ste došli sada prosvijetljeni govoriti o nečemu što nije danas tema. Sve smo tada rekli - kazao je Malenica.

Činjenica je da je Milanović svjesno propustio obaviti svoju predsjedničku dužnost, branila je svoje HDZ-ova Majda Burić.

- Kako je dobro vidjeti te opet. Eto vas ponovno među nama. Ali to možete zahvaliti vašoj vladajućoj većini koja je ovaj Zakon stavila na glasanje, ne pet do 12 nego u 12 i 5. Ako smatrate da je predsjednik prekršio svoje ustavne ovlasti, pokrenite njegov opoziv i stvar riješena. Ali on to nije napravio nego ste vi svojom bahatošću napravili grešku - poručio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček, a Malenica ponovio kako je Milanović ranije znao potpisivati zakone isti dan kada su i izglasani.

- Fascinira me kako se iz oporbe natječu tko će bolje obraniti Milanovića - kazao je HDZ-ov Damir Habijan, ne odustajući od stava da je za ovu situaciju kriv predsjednik Republike.

'Nije muški, ali paše vam uz nadimak'

Ni oporba, s druge strane, nije odustajala naglašavanja da su si krivi vladajući pa se rasprava tako vrtila u krug.

- Ministre, vi ste potpuno nebitan. Niste autor ovog Zakona pa ću se obratiti predsjedniku Sabora, koji je bio svakom loncu poklopac, a najslabija je karika ovog Doma. Svoje loše obavljanje poslova prebacujete na predsjednika Republike, to nije muški, ali paše vam uz nadimak - poručila je zastupnica Kluba Centra i GLAS-a Dalija Orešković, a Jandroković istaknuo kako joj neće vratiti istom mjerom pa ju nazvati onako kako nju zovu oni kraj nje.

- Sami ste upali u ustavno-pravnu rupu jer ste sve nakaradno radili oko ovog Zakona. Ne znamo tko su autori, niste ni pokušali ostvariti širi konsenzus s oporbom, radili ste ga prema popisu birača na kojem je 500.000 ljudi više nego stanovnika. Predsjednik je nevažan, važan je ustavno-pravni poredak koji ste vi narušili - naglasio je Mostov Nino Raspudić.

Malenica je opetovao kako su u ovoj situaciji jer Milanović nije ispunio svoje ovlasti, na što je SDP-ova Sabina Glasovac uzvratila kako je to laž.

- Možete otvoriti šampanjac i zahvaliti mu što Zakon nije poslao na Ustavni sud, tamo gdje i treba biti - poručila je.