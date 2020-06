Plenković: Ukupna šteta nakon potresa je 86 milijardi kuna

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> poručio je u srijedu na početku sjednice Vlade kako je, prema procjeni Svjetske banke, vrijednost ukupne štete potresa u Zagrebu i dvije županije <strong>oko 86 milijardi kuna.</strong></p><p>- Oštećeno je 25.000 zgrada. To govori koliko će biti zahtjevan proces obnove, a danas nakon sjednice Vlade podnosimo zahtjev za sredstva iz Europskog socijalnog fonda solidarnosti, a <strong>prema njihovim pravilima najviše možemo dobiti 600 milijuna eura</strong> - istaknuo je Plenković podsjetivši kako je u međuvremenu Vlada potpisala Sporazum o zajmu sa Svjetskom bankom u iznosu 200 milijuna dolara za škole i bolnice, rebalansom proračuna osigurali sredstva za hitne intervencije, donijeli odluku o plaćanju najma stana onima koji ne mogu u svoje domove te uputili u javnu raspravu Zakon o obnovi. </p><p>- 10 sekundi potresa je učinilo toliko štete. 520 milijuna je projekt Pelješkog mosta i prilaznih cesta, a iznos posljedica potresa je 22 puta toliko, da budemo svjesni o čemu se radi - istaknuo je Plenković.</p><p>Kako je pojasnio ministar EU fondova, <strong>Marko Pavić</strong>, iznos od 600 milijuna eura koji maksimalno možemo dobiti iz tog Fonda, koristit će se za obnovu bolnica i škola, infrastrukturu, kulturnu infrastrukturu te za najam zamjenskih stanova. </p><p>- Mi ćemo i na ostale načine nastaviti tražiti međunarodne izvore financiranja za potporu obnovi Grada Zagreba nakon potresa - rekao je Plenković.</p><p>Istaknuo je još i kako je Hrvatska ispunila sve uvjete za ulazak u europski tečajni mehanizam i uvođenje eura. Podsjetio je da je idući tjedan u EU rasprava o nacrtu sedmogodišnjeg proračuna i dokumentu koji je EK predložila za oporavak gospodarstva zemalja članica. </p><p>- Oba dokumenta su povoljna za Hrvatsku, bolja su nego ona iz veljače. Dobit ćemo <strong>preko 20 milijardi eura</strong> u sljedećih sedam godina kao oslonac za premošćivanje ove krize. Iznos je to jednak jednogodišnjem proračunu Hrvatske - istaknuo je.</p><h2>Turizam</h2><p>Što se tiče turističke sezone, premijer je poručio kako je razgovarao s austrijskim, slovačkim i češkim premijerima vezano za slobodno kretanje njihovih građana.</p><p>- Danas će se austrijska vlada donijeti odluku da nema više restrikcija za njihove građane kad se vraćaju u Austriju od 15. lipnja. To će dodatno pridonijeti dolasku turista u Hrvatsku u sljedećim tjednima. I Mađarska će u petak ukinuti sve restrikcije za svoje građane - rekao je premijer dodavši <strong>kako je u Hrvatskoj trenutno 67.000 turista</strong>, od čega ih je u Istri 20.000, a Primorsko-goranskoj županiji 16.000.</p><h2>Lazard predstavio Vladi stanje u INA-i</h2><p>Osvrnuo se i na sastanak Savjeta za INA-u, za pregovore s MOL-om o otkupu dionica naše naftne kompanije, istaknuvši kako im je konzultantska tvrtka Lazard predstavila preliminarno izvješće o stanju u INA-i. </p><p>- Obavili su temeljitu analizu, dubinsko snimanje kompanije, sada slijedi nastavak razgovora s MOL-om, a tijekom srpnja očekujemo konačno izvješće. Za realizaciju ove transakcije je potreban dogovor obje strane, mi ćemo voditi računa o interesima Hrvatske i kompanije. Ovaj sastanak ocjenjujemo vrlo sadržajnim i kvalitetnim za buduće korake - rekao je.</p><p><br/> </p>