Plenković unatoč aferama drži HDZ iznad vode da ne potone

Hrvatska oporba može prestati sanjati da će dobiti izbore na temi korupcije. Korupcija je uvriježena metoda rješavanja poteškoća od vrha do dna ovog društva i nitko joj se ne iščuđava. “Žnjora”, “ja tebi ti meni”, “ruka ruku mije”, te formulacije nisu nastale u HDZ-ovo doba. “U javnosti se”, kaže u jednoj TV drami sudac, “sve otvorenije govori o porastu korupcije, pa se čak iznosi tvrdnja da je korupcija uzela toliko maha da se ni jedan krupniji posao ne može obaviti bez podmićivanja”. Drama je - to je važno - snimljena 1970. godine, kad se i zbog sitnije korupcije moglo završiti na dugotrajnoj robiji. “Za ono za što sam robijao u socijalizmu danas ne bih ni bio suđen”, rekao je svojedobno jedan hrvatski tajkun. Šef SDP-a prima naknadu za odvojeni život, vicepredsjednik Socijaldemokrata prima skupu školarinu kao legitiman dar, i tako dalje i tomu slično, a sve su to varijante korupcije. Međimurski župan pred sudom je zbog 10.000 kuna...