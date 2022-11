Plenković uzvratio Milanoviću: 'Ne radi se ovdje o kršenju Ustava, nego o igri skrivača'

Predsjednik Zoran Milanović danas je prilikom posjete Zadru rekao da je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini "osobni teror i maltetiranje od strane Plenkovića, njegova želja da pogura neke svoje ideje".

Premijer mu odgovorio kako je to zajednička odluka te da je to misija koja će trajati nekoliko godina.

- Hrvatska je članica EU i to već 9 i pol godina. EU je donijela zajedničku odluku da se osniva misija. To je zajednička odluka svih. Ta misija nije nikakva vježba, kratka obučna vježbica u kojoj će strani vojnici doći ili naši otići, to je misija koja će trajati nekoliko godina. Vlada je pitala predsjednika, on nam nije odgovorio pismom nego se očitovao priopćenjem - rekao je.

Osvrnuo se na zastupnike koji tu odluku neće podržati.

- Prije 24. veljače nisu htjeli usvojiti u Saboru deklaraciju u Ukrajini. Ako političke stranke danas, s iskustvom Hrvatske i trajanjem ruske agresije na Ukrajinu, dvoje o tome trebamo li participirati, ako je to Hrvatskoj problem nakon što smo više puta poslali konkretnu pomoć, imamo krupniji problem i igru skrivača. Ne radi se o kršenju Ustava, nego o igri skrivača - naveo je, piše Večernji.

