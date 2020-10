Plenković: 'Vidio sam snimku napada, to nije bilo slučajno'

To minimiziranje i relativiziranje je zabrinjavajuće - komentirao je premijer Plenković izjave predsjednika Milanovića i Peđe Grbina koji su izjavili da se napad mogao dogoditi bilo gdje i da on od sebe radi žrtvu

<p>Ne prestaje političko obračunavanje između predsjednika države i premijera, a sad se uključio i <strong>Peđa Grbin.</strong> <strong>Milanović </strong>tvrdi da je 'tragedija ispred Banskih dvora mogla imati drugu pozornicu', a <strong>Grbin</strong> da je to bio napad na hrvatske institucije i da <strong>Plenković </strong>od sebe radi žrtvu. Kako prenosi <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/plenkovic-odgovorio-milanovicu-vidio-sam-snimke-napada-nije-se-slucajno-dogodilo-pred-zgradom-vlade-1438950">Večernji list</a>, premijer njihove izjave naziva zabrinjavajućima.</p><p> - Predsjednik je svjestan što je govorio. Ako bude prigode, možemo nas dvojica o tome razgovarati. Što se tiče teze da se moglo dogoditi bilo gdje, ja sam kao predsjednik Vlade otišao vidjeti snimke napada i vidio da to nije bilo slučajem, s predumišljajem. Došao je baš pred zgradu Vladu. To minimiziranje i relativiziranje je zabrinjavajuće. Imate krajnju desnicu koja gotovo da odobrava, s druge strane imate ljevicu koja to minimizira. Moramo biti jasni i reći što se događa. Da je netko iz SDP-a premijer i ovo se dogodilo, ja bih ga podržao i tražio od institucija da se ispitaju motivi i razlozi - rekao je.</p><p>Kaže i da je od napada dobio niz vrlo eksplicitnih prijetnji.</p><p>- Otkad se dogodio napad u ponedjeljak uslijedio je niz prijetnji koje su vrlo eksplicitne. Nije me strah, naprotiv. Ono što vam želim reći je da ovakvi događaji i istupi pojedinaca u medijima inspiriraju druge - rekao je premijer.</p><p><strong>Plenković</strong> se nalazi u <strong>Bruxellesu</strong> na dvodnevnom summitu gdje se sastao s liderima EU. Teme razgovora bile su trgovinski sporazum nakon Brexita, pandemija koronavirusa, klimatska politici te odnos prema Africi.</p><p> </p><p> </p>