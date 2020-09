Plenković začepio Bandićevu rupu, više novca gradovima

Država će kompenzirati gubitak od smanjenja poreza gradovima, a najbolje prolazi Zagreb, koji će dobiti 1,1 milijardu

<p>Iako više nisu partneri na nacionalnoj razini, HDZ-ova vlada odlučila je uslišiti molbe zagrebačkoga gradonačelnika <strong>Milana Bandića</strong>.</p><p>HDZ i Bandić su još koalicijski partneri u Zagrebu, a HDZ ovaj mjesec nije podržao Bandićevo izvješće o trošenju proračuna i o financijama uz opasku da je metropoli potreban radikalni zaokret u upravljanju gradom, u smislu kako treba bolje upravljati imovinom i da prestane razbacivanje novcem.</p><h2>Bandić: Plenki, nije fer...</h2><p>Na sastanku u petak s predstavnicima županija i gradova u Gospiću Bandića su snimili kako s maskom grli <strong>Andreja Plenkovića</strong> i šapće mu na uho. A on je očito odlučio poslušati.</p><p>Grad Zagreb se žalio da od svojih prihoda mora pomagati siromašnije općine i gradove. U izvješću koje potpisuje Bandić navodi se da je u zadnjih 13 godina glavni grad uplatio više od 10 milijardi kuna.</p><p>- Grad Zagreb tako obavlja ulogu države i pomaže manje razvijenim jedinicama lokalne uprave, a to treba biti uloga države. Bilo bi pravedno da sav prihod od poreza na dohodak građana ostane Zagrebu, a da teret ravnomjernog razvoja lokalnih jedinica preuzme država - napisao je Bandić.</p><p>I kako je izvijestio ministar financija Zdravko Marić, Vlada je odlučila da bogatiji gradovi neće više uplaćivati u taj “Fond izravnanja” nego će sve pokriti država. Gradovima, ali i županijama, tako ostaje više novca. Radi se o oko dvije milijarde kuna godišnje, a najveći dio toga ostat će Zagrebu. Prema podacima koje je objavio Zagreb, samo su lani uplatili oko 850 milijuna kuna. Osim toga, država će pokriti i dio koji su gradovi morali izdvajati za tzv. decentralizirane funkcije poput zdravstva, vatrogastva, obrazovanja. Zagrebu će ostati tako dodatnih 300 milijuna kuna godišnje koje bi trebao uložiti u sanaciju štete od potresa. Dakle, ukupno će Zagreb sljedeće godine dobiti 1,1 milijardu više, a nakupljeni proračunski minus im je 1,3 milijarde i lokalni HDZ se zbog toga bunio.</p><h2>Kompenzacija za porez</h2><p>Marić je obrazložio ove promjene time da se od sljedeće godine smanjuje porez na dohodak. Gradovi su se bunili da će ostati bez dvije milijarde kuna.</p><p>- Ovim izmjenama to im kompenziramo - rekao je ministar Marić.</p>