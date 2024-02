Plenkovića na desnici ipak doživljavaju kao janjičara

U intervjuu koji je dao Expressu, Ivan Penava nekoliko je puta ponovio kako DP ne želi surađivati s “Plenkovićevim HDZ-om”. Naglasak je na “Plenkovićevim”. To znači da bi DP surađivao s nekim drugim HDZ-om, odnosno nekim drugim šefom te stranke. Vjerojatno je da bi istu rečenicu potpisali i lideri drugih desnih stranaka, kad im to ne bi smanjivalo izborne šanse. Plenković je smetnja zbog svog podrijetla, habitusa i stavova. Premda je svojom retorikom i imenovanjima Turudića i Anušića napravio zaokret udesno, na desnici ga ipak doživljavaju kao janjičara, dijete iz tuđih, jugoslavenskih jaslica. To znači da problem nije korupcija, nego ideologija. A u nedavnom nastupu na N1, profesor Žarko Puhovski rekao je kako su Plenkovićevi napadi na “ekstremnu ljevicu” besmisleni, jer od svih okupljenih na prosvjedu samo Katarina Peović ima veze s lijevim ideologijama, dok je SDP prema profesorovoj prosudbi konzervativna stranka. Lagano desna ili centristička, svejedno - u SDP-u je doista teško naći tragove ljevice, ako je danas, u babilonskoj pomutnji ideologija, uopće moguće reći što je lijevo: europski zeleni zagovornici su militarizacije, kao i socijaldemokrati, a to podsjeća na nesretnu 1914. godinu...