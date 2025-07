Plenkovića pitali odlazi li Nina Obuljen Koržinek iz Vlade: Pozdravite one koji o tome pišu

Premijer Andrej Plenković u Splitu se sastao sa gradonačelnikom Tomislavom Šutom s kojim je obišao i Poljud, a Šuta je istaknuo da su se dogovorili oko osnivanja Povjerenstva po uzoru na zagrebačko i da se definiraju protokoli koji su bitni. Šuta je istaknuo i da je Zagreb daleko ispred Splita po tom pitanju. Plenković je istaknuo i da su nakon izbora čestitali Šuti na pobjedi u Splitu.

Na pitanje oko glasina da ministrica kulture odlazi iz Vlade, Plenković kratko odgovara: "Pozdravite one koje o tome pišu."

Komentirao je i prosvjede u Ukrajini te rekao da u ovom trenutku ne može "procijeniti da li bi izmjene zakona dovele do smanjivanja neovisnosti antikorupcijskih tijela."

I on je govorio o Poljudu.

- Išli smo vidjeti razmjere štete nakon onog nevremena. Vidim da vodstvo Hajduka i Grad rade na tome da sanira brzo, stoga je Vlada i transferirala dva milijuna eura na račun Grad. Mi smo već ranije donijeli odluku da su Maksimir i Poljud sportske građevina od nacionalnog značaja. Poljud nije samo arhitektonski biser, već i dio identiteta Splita - rekao je.

Najavio je Povjerenstvo koje će definirati rješenje najbolje za Split, nogomet i druge sportove.

Govorio je o ideji građenja nove bolnice u Splitu i rekao "razumijem tu želju, dolazi i iz same bolnice. Ukoliko se iznađe način financiranja - mi smo za to", govori i navodi da je ovo "najveći bolnički centar odavde pa do Trsta."

Na komentar da je nova bolnica potrebna jer postojeća na Firulama ne zadovoljava standarde EU-a i da se u nju nije ulagalo, odgovara: "Odite na intenzivnu njegu pa vidite kakva je tamo situacija. Je li relativno OK?", odgovorio je negirajući manjak brige za splitski bolnički sustav, piše N1.