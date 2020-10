Plenkovićev radikalni plan za smjenu Zorana Milanovića...

NOVI BROJ EXPRESSA Na Pantovčaku spremaju protuudar: referendumsku inicijativu o ovlastima premijera. Sve je istražio naš politički analitičar Denis Romac

<p>Vrh HDZ-a ozbiljno razmišlja o metodologiji smjene predsjednika države, a na Pantovčaku spremaju protuudar: referendumsku inicijativu o ovlastima premijera. Sve je istražio naš politički analitičar Denis Romac.</p><p>Na dan kad je Vlada ukinula moratorij na ovrhe građanima, saborska zastupnica lijevo-zelenog bloka Sandra Benčić (1978.) odgovorila je na 11 pitanja naše političke reporterke. Benčić kaže: “Tražimo da se ne gazi čizmom ljude koji su ostali bez primanja zbog krize ili one koji zbog socijalne situacije ne mogu platiti svoje dugove”.</p><p>Pogled u intimni život Dine Kozlevca (60), vatrogasca i dobroćudnog šefa istarskog stožera. Kod njega ništa nije redovno jer je i prije rođenja bio dio operacije spašavanja.</p><p>Tomislav Klauški piše: “Može se Plenković pravdati da on nije radikal, pa i uvjeravati nas da je on osobno žrtva radikalizma. No dokle god sebi zdesna drži Medveda, ne može reći da je spreman obračunati se s radikalizmom”.</p><p>Expressova ekspertica za pitanja urbanizma, Nina Ožegović, suočila je stručnjake s ključnim pitanjem: kamo preseliti urede premijera i Vlade te administrativne službe nakon onog napada.</p><p>Važan esej hrvatskog pisca Miljenka Jergovića o 30 sekundi nezapamćene geste ispred mramornog monumenta u Varšavi koja se, točno 50 godina kasnije, reflektira i na sadašnje vrijeme. Stručni tim Expressa sedam mjeseci nakon razornog potresa ušao je u mnoge kulturne ustanove u Zagrebu, gdje je situacija još alarmantna te se ne vidi svjetlo na kraju tunela.</p><p>Šuta, prašina, građevinski radnici, to je trenutačna slika naših ustanova. A kako teče obnova, kako će je financirati i kad će građani moći uživati u umjetnosti, sve to čitajte u našim specijalnim reportažama koje vam donosimo svaki tjedan u Expressu.</p>