'Plenkovićeva 'godina isporuke' je pomalo kićenje tuđim perjem'

Nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a u subotu, šef stranke Peđa Grbin izvijestio je da su usvojili politiku priuštivog stanovanja koja za cilj ima da građani lakše dođu do krova nad glavom, a premijerovo stalno isticanje 'godine isporuke' nazvao je kićenjem tuđim perjem.

„Hrvatska realnost je da s jednom mjesečnom prosječnom plaćom pod uvjetom da je kvadrat 2000 eura, ako ne jedeš i ne piješ, svaka dva mjeseca možeš kupiti jedan kvadrat stana pa do kraja godine kupiš šest kvadrata, a za deset godina možda dobiješ stan od 60 kvadrata što bi trebala biti norma za tročlanu obitelj”, izvijestio je Grbin nakon sjednice Glavnog odbora.

Tu realnost, istaknuo je, moramo promijeniti ako želimo da ljudi u ovoj zemlji žive dostojanstveno, a SDP je pripremio stambenu politiku. Naš je cilj da ljudi mogu doći do krova nad glavom, da ne moraju ostajati sa svojim roditeljima u prosjeku do 33. godine, a češće i duže, i da ne moraju pobjeći glavom bez obzira iz Hrvatske u neku drugu zemlju gdje će to moći napraviti, kazao je.

Smatra da država mora pomoći građanima i za to ima sredstva pa vrlo brzo možemo postići da sve veći broj ljudi može normalno živjeti. Onda ćemo, dodaje, dugoročno doći i do situacije kakva je u Beču u kojem najam stana od 60 kvadrata, iz nekog od ovakvih programa, stoji kao i u Zagrebu, a plaće u Beču su ipak nešto malo više nego kod nas.

Na upit da komentira izjave premijera Andreja Plenkovića da je ovo 'godina isporuke', navodeći Pelješki most, ulazak u Schengen, uvođenje eura, Grbin je kazao da je to otprilike kada bi on rekao da je 'SDP isključivo zaslužan za ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine'. Kao i da kažem, dodaje, da 'nitko prije nas s tim nije imao nikakve veze, da Ranko Ostojić nije radio na Schengenu, da mi nismo radili na pripremama za euro, da Vlada Jadranke Kosor nije odradila neke stvari koje danas kamenčić po kamenčić ulaze u širu sliku'.

Za vrijeme SDP-ove Vlade radilo se na analizi projekata vezanih uz spajanje juga Hrvatske s ostatkom zemlje i između šest oblika izabran je najpovoljniji i tek zahvaljujući tome moglo se dobiti sufinanciranje, napomenuo je, podsjetivši da je bivši SDP-ov dubrovačko-neretvanski župan Ivan Šprlje o tome govorio još prije 20 godina. „Ovo je pomalo kititi se tuđim perjem”, ocijenio je Grbin, napomenuvši da to ne znači da nije sretan što Hrvatska ulazi u Schengen.

No, reći da je zaslužan samo onaj tko je danas na vlasti, to je smiješno i ako se vratite u 2013. godinu, vidjet ćete da mi sebi nikada nismo dopustili takvo lupetanje, poručio je čelnik SDP-a.

Uhićenje potpredsjednice Europskog parlamenta socijalistice Grkinje Eve Kaili, Grbin je popratio komentarom da 'lopovi, ma iz koje stranke dolazili, ne smiju biti zaštićeni i moraju biti kažnjeni'.

