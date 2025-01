Plenkoviću će nakon ovih izbora biti teško ignorirati Milanovića

Nitko nije očekivao ovakav rezultat. Ishod je bio predvidiv, postoci nisu. Što sad? Zoran Milanović ponudio je ruku, “pod pravim kutom”. To možda i nije bilo očekivano. Znači li to da će predsjednik, prihvati li tu ruku, zaboraviti na Ivana Turudića? Na neslaganja o generalu Kundidu i misiji NSATU u Wiesbadenu, ali i šire? Na staru parolu “ili mi ili oni”? Zoran Milanović zahvalio je i HDZ-ovcima. Je li to bio izraz velikodušnosti i širine ili podvala - “Plenki, gle, tvoji su glasali za mene, dakle, protiv tebe”?