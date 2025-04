Evo kakvo nas ljeto čeka!

Meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je dugoročnu prognozu za ljeto. Pa bi tako prvi dani ljeta mogli donijeti više oborina, no sredina i kraj ljetne sezone donijet će ipak suše vrijeme te rizik od toplinskih valova. S obzirom da je riječ o sezonskim i dugoročnim prognozama, riječ je o trendovima, a ne preciznim scenarijima. Na vremenske obrasce može utjecati mnogo globalnih čimbenika, no prve prognoze pružaju uvid u to kako bi ljeto moglo izgledati.

Iz proljeća u ljeto

Tromjesečna prognoza anomalije tlaka zraka ukazuje na razvoj područja niskog tlaka nad zapadnom i sjeverozapadnom Europom, što omogućuje priljev toplijeg i vlažnijeg zraka s juga, osobito iz Sredozemlja. Istodobno se nad istokom i sjeveroistokom Europe formira polje visokog tlaka.

Foto: Severe Weather Europe

U takvom rasporedu veći dio kontinenta ostaje pod utjecajem toplije zračne mase. Na zapadu su temperaturne anomalije nešto blaže zbog blizine ciklona, dok se nad istokom i sjeveroistokom očekuju izraženije toplinske vrijednosti.

Foto: Severe Weather Europe

Što se tiče oborina, veći dio Europe može očekivati iznadprosječne količine padalina, posebno na zapadu i sjeverozapadu, dok će jugoistočna Europa ostati sušnija pod utjecajem anticiklone. Sve u svemu, proljeće će završiti u dinamičnoj atmosferi, navodi SWE, dok se prema sredini i kraju ljeta očekuju stabilnije vremenske prilike.

Foto: Severe Weather Europe

U lipnju promjenjljivo

Severe Weather Europe donosi rani uvid u ECMWF model za lipanj, jedan od pouzdanijih u sezonskim prognozama. Prema prvim kartama, nad sjevernim Atlantikom i sjeverozapadnom Europom zadržat će se područje niskog tlaka, dok se istovremeno očekuje jačanje anticiklone prema istoku i Skandinaviji. Ovakav raspored pogoduje zapadnim i jugozapadnim strujama prema središnjoj Europi, što donosi topliji zrak i povećanu vlagu – uvjete koji često rezultiraju nestabilnostima i izraženijim vremenskim pojavama.

Foto: Severe Weather Europe

Temperature će u većini Europe biti iznad prosjeka, a najtoplije će biti u središnjoj, jugoistočnoj i sjevernoj Europi.

Foto: Severe Weather Europe

Što se tiče oborina, očekuje se više kiše u zapadnim i središnjim krajevima te na sjeverozapadu, dok će jug i jugoistok ostati sušniji.

Foto: Severe Weather Europe

U srpnju veći rizik od toplinskih valova i suše

Srpanj je obično najtopliji mjesec u godini, a prema analizama modela koje donosi Severe Weather Europe, ove bi godine to moglo biti posebno izraženo. Prognoze upućuju na formiranje stabilne i snažne anticiklone nad središnjom i sjevernom Europom – riječ je o tzv. blokirajućem sustavu koji donosi dugotrajnu stabilnost, visoke temperature i sušne uvjete.

Foto: Severe Weather Europe

Toplinski višak najizraženiji je u središnjoj i jugoistočnoj Europi, dok se na krajnjem sjeveru i jugozapadu očekuju temperature bliže prosjeku.

Foto: Severe Weather Europe

Oborine će biti oskudne u većem dijelu središnje i sjeverne Europe, dok će nešto više kiše pasti na krajnjem sjeveru, primjerice nad dijelovima UK-a i Skandinavije, gdje će djelovati rub niskotlačnog sustava s Atlantika.

Foto: Severe Weather Europe

Sve upućuje na to da bi srpanj mogao donijeti izraženije sušne uvjete i povećani rizik od toplinskih valova, osobito u središnjoj Europi.

Toplinski valovi neće popuštati ni u kolovozu

Kolovoz, kao posljednji mjesec meteorološkog ljeta, često donosi produžetak vrućina - a modeli Severe Weather Europe ukazuju da će tako biti i ove godine. Visoki tlak ostat će dominantan nad središnjom i sjevernom Europom, a toplinski valovi će se nastaviti. Područje niskog tlaka prema istoku donekle ograničava ekstremne temperature u tom dijelu kontinenta.

Foto: Severe Weather Europe

Najveći toplinski višak očekuje se u središnjim i sjevernim dijelovima Europe.

Foto: Severe Weather Europe

Oborine će biti rijetke u većem dijelu kontinenta, a nešto više padalina moguće je na krajnjem sjeveru i istoku.

Foto: Severe Weather Europe

Severe Weather Europe donosi i analizu kanadskog modela CANSIPS. I on predviđa dominantan visoki tlak nad sjeverozapadom i središnjom Europom. Takav položaj najčešće znači niži tlak nad jugom kontinenta i Sredozemljem. Temperature će biti iznadprosječne u većem dijelu Europe, a nešto hladnije samo na krajnjem istoku, gdje prevladava sjeverna struja. Oborine će biti ispod prosjeka, osobito u središnjoj i sjevernoj Europi, dok jug i Sredozemlje mogu očekivati više kiše zbog utjecaja niskog tlaka.

Foto: Pixsell/Severe Weather Europe

Što čeka Hrvatsku?

Sezonska prognoza temperature za lipanj, srpanj i kolovoz pokazuje iznadprosječne vrijednosti za Hrvatsku. Karte za srpanj posebno ističu snažne temperaturne anomalije nad jugoistočnom i središnjom Europom, uključujući Hrvatsku, što upućuje na vruće ljeto s temperaturama višim od prosjeka te mogućim intenzivnim toplinskim valovima, osobito u srpnju i kolovozu.

Što se tiče oborina, očekuje se da bi južna i središnja Europa, uključujući Hrvatsku, mogla imati povećane količine padalina u ranom dijelu ljeta (lipanj). No, u srpnju i kolovozu prevladavat će sušniji uvjeti pod utjecajem stabilnog sustava visokog tlaka, koji će dominirati središnjim i sjevernim dijelovima Europe. To znači manje oborina od prosjeka, posebno u priobalnom dijelu, čime se povećava rizik od suše i pogoduje razvoju toplinskih valova.

Foto: Pixsell/Severe Weather Europe

Očekuje se iznadprosječno toplo ljeto, s najvišim temperaturama u srpnju i kolovozu te velikom vjerojatnošću toplinskih valova. Ljeto će započeti s većim količinama oborina, nakon čega slijedi sušniji period u srpnju i kolovozu. Stabilni i suhi vremenski uvjeti u kasnijem dijelu ljeta mogu dodatno povećati rizik od suše, osobito u unutrašnjosti. Na Jadranskoj obali prevladavat će vruće i suho vrijeme, uz povremene lokalne pljuskove.