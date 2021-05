Otok Ist u ponedjeljak je pogodio veliki plimni val koji je iznenadio mještane otoka zadarskog arhipelaga, prenosi Zadarski.hr.

Neke brodice su potpoljene, a more je došlo do objekata u prvom redu do mora i potpopilo skladišta i terase.

- Čim se more polako počelo dizati oko 17.30 sati, pretpostavili smo da bi mogao doći plimni val. Potvrda nam je došla nakon što se more povuklo preko metra, pa je većina mještana, koja se našla doli u škveru, počela stavljati barikade na vrata svojih kuća, skladišta, dućana i drugih objekata. Naglašavam kako ovo nije prvi put, nama se plimni valovi događaju skoro svake godine, no napominjem kako je ovo ipak jedan od većih - rekao je Ivan Segarić, zapovjednik DVD-a Ist za Zadarski.hr

Razmjere štete analizirat će sutra kad će vidjeti i jesu li poplavljei podrumi.

Mjesni odbor Ista moli pomoć volontera za sanaciju štete.