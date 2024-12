Plin ubio troje ljudi u Benkovcu: 'Pozdravili smo se, ujutro sam vidjela Hitnu i znala da je zlo...'

Vidjela sam ih utorak popodne, skupljali su drva, pripremali su se za zimu. Svi smo se skupa javili, primijetili smo da dimi, ali, to je uvijek tako bilo, a ujutro kad smo vidjeli Hitnu pomoć ispred Ljiljine kuće jasno nam je bilo da se dogodilo zlo, kazala je susjeda Dušanka koja o preminulima ima samo riječi hvale iako su se tek doselili, majka i sin (34), te njegova djevojka (28).

Mi smo ju znali na bog, bog, radila je po Benkovcu i bila jako vrijedna, no, ovdje jesu bili pa malo nisu, a sad su baš umorni pa su odlučili i prespavati u kući, koja objašnjava nam susjeda je i prva susjeda.

Skromna prizemnica bez fasade ima na koju su tek promijenjeni PVC prozori su trebali biti Ljiljina (53) nova adresa. S ratom je došla s obitelji iz srednje BIH, ostala udovica i odlučila se preseliti iz Miranja koje se nalaze istočno od Benkovca u mjesto zapadno, Raštević kojima ima tristotinjak kućnih brojeva, no, svega stotinjak stalnih stanovnika. No, električne mreže ima u mjestu, no baš Ljiljina kuća nije imala kao ni tekuće vode.

- Znate kako to ide, morate donijeti HEP-u sve papire da je vlasništvo čisto, i znam da je doista bilo sve predano. No, proces priključena traje, tako da se u međuvremenu dogodila tragedija. Ne poznam preminule osobno, znam da nikad ništa nisu tražili od grada Benkovca, jednostavno žao mi je znati da se dogodila takva tragedija, kazao je Tomislav Bulić, prvi čovjek Grada.

Pred vratima kuće tek ljudi koji su zamijenili bravu jer su nadležne službe morale provaliti u prizemnicu. Poziv je stigao od obitelji preminule djevojke koja se nije javljala na mobitel.

Policija je jutros, 4. prosinca u 9,03 sati zaprimila dojavu da se na benkovačkom području, u kući nalaze osobe koje se ne javljaju na pozive, nakon čega su na mjesto događaja upućene sve žurne službe. Dolaskom na mjesto događaja, u obiteljskoj kući u Rašteviću su zatečena mrtva tijela tri osobe, na kojima nema vidljivih tragova nasilja, a u kući je kao izvor električnog napajanja zatečen agregat, objavila je PU zadarska.

Osim agregata vidljivo je da se u kući grijalo na drva, a sve u dnevnom boravku kao i ispred kuće se čini kao da će se ukućani vratiti s posla. Ništa ne odaje da je troje ljudi u burnoj i hladnoj dalmatinskoj noći usnulo, a obdukcijom će se saznati od čega su točno umrli. No, već sad policija je dala naslutiti kako nema elemenata kaznenog djela da je uzrok smrti, trovanje ugljičnim monoksidom, koji nema boje, mirisa ni okusa, pa se ne može osjetiti, pa ubija bez upozorenja.

Pri koncentracijama iznad 1% , ugljični monoksid onesvještava svoju žrtvu već nakon nekoliko udaha, a smrt nastupa već za nekoliko minuta i praktički neprimjetno pa ga zato i zovu "podmukli ubojica".