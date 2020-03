'Plitvice su ugrožene, zato smo toliko povećali cijenu ulaznice'

Cijena od 300 kuna za odrasle odnosi se na posjete u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu. Cijena za djecu i mlade do 18 godina u tom razdoblju iznosi 120 kuna. To znači da samo ulaznice za četveročlanu obitelj koštaju 840 kuna, pri čemu treba još dodati troškove za hranu, piće, parking što cijenu jednodnevnog izleta diže na više od 1000 kuna.

- Dosadašnja ljetna cijena bila je 250 kuna, sad će biti 50 kuna ili 20 posto skuplja, s tim da je ustanova porast cijena još prošle godine najavila agencijama i drugim partnerima te je cjenik stupio na snagu i objavljen je 1. siječnja - rekao je Hini ravnatelj Tomislav Kovačević.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Cilj je postići održivo gospodarenje. U posljednje dvije godine mnogo je učinjeno na zaštiti prirode od otpadnih voda te očekujemo da ćemo u lipnju na konferenciji UNESCO-a dobiti pozitivno mišljenje za 2019., ali na održivom gospodarenju moramo ustrajati i dalje - istaknuo je.

Programom upravljanja posjetiteljima ograničen je broj ulazaka na 12.000 na dan, a prijašnjih ljeta bilo je i nepodnošljivih 15.000 i 16.000 ulazaka.

Plitvička jezera ostvarila su lani gotovo 400 milijuna kuna prihoda, spremni su projekti od 150 milijuna kuna za modernizaciju hotela i dizanja njihovih kategorija, a provodi se i 60 stručnih projekata s institutima i fakultetima za floru, faunu i jedinstvenu sedru.

Kovačević kaže da je neistraženo mnogo prirodnih fenomena Plitvičkih jezera. Tako, primjerice, ona imaju i čovječju ribicu, a podzemne su špilje nedovoljno istražene. Za to treba novca, kao i za sustavno održavanje šetnica i druge infrastrukture.

Gotovo svi najpoznatiji svjetski nacionalni parkovi imaju jeftinije ulaznice. Cijene se kreću od 20-ak kuna do oko 250 kuna, neki imaju jeftinije ulaznice za domaće stanovništvo, a posjet nekima čak je i besplatan.

Da bi se vidio slavni Grand Canyon u SAD-u treba izdvojiti 228 kuna (35 dolara) ako se u njega ulazi vozilom ili 132 kune (20 dolara) ako se ulazi pješice ili biciklom.

Ulaznica za američki Yellowstone je 198 kuna (30 dolara) ako se ulazi vozilom ili 99 kuna (15 dolara) za pješake ili bicikliste i to do sedam dana boravka.

Posjet slapovima Niagare u Kanadi je besplatan.

Kovačević je na te činjenice uzvraća tvrdnjom da su „Plitvice jedna od deset svjetski najpopularnijih prirodnih destinacija."

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Druge možda imaju nižu cijenu, ali treba reći da Plitvice imaju 300 četvornih kilometara, a Grand Canyon u Americi 5000 km2 , tako da je stupanj opterećenja različit i mi moramo ograničiti posjete - rekao je Kovačević.

Također je naglasio da Plitvice kao top destinacija nemaju i top prateću hotelsku infrastrukturu. Uprava ima investicijske projekte da Plitvice i po turističko-ugostiteljskoj ponudi budu top destinacija s hotelima s četiri i pet zvjezdica umjesto sa tri, te da se u Grabovcu uz hotel sa samo 30 soba sagradi novi sa 130 soba, s bazenom i kongresnom dvoranom, a to košta.

Glasnogovornik Nacionalnog parka Ognjen Borčić objasnio je da je prošle godine bilo 1,8 milijuna posjetitelja, što Uprava ocjenjuje i dalje velikim brojem, ali je sa sustavom online naručivanja ulaznica maksimalni broj ulazaka smanjen s neodrživih 15.000 po danu tijekom prijašnjih ljeta na 8000, iznimno do 10.000 prošlog ljeta.

- Dogodila se disperzija te je u predsezoni i posezoni rastao broj posjeta, a u špici sezone on je pao i tako treba ostati jer je riječ o prirodnom fenomenu s UNESCO-ove liste svjetske prirodne baštine koji trebamo sačuvati i predati budućim generacijama na korištenje - rekao je Borčić.

Sada i do kraja ožujka cijena po osobi je 80 kuna, u predsezoni i posezoni 180 kuna te od 1. lipnja do 1. listopada 300 kuna, s tim da postoje popusti za grupe, studente i slično. Cijelu godinu ulaznica je besplatna za djecu u dobi do sedam godina i za osobe s invaliditetom iznad 50 posto oštećenja.

Osim toga, rekao je Borčić, od 10. do 19. travnja održava se Tjedan odmora vrijedan uz 50 posto popusta, a već se prijavilo 80 hrvatskih tvrtaka za izlet svojih zaposlenika. Za njih i ostale posjetitelje cijena će biti 40 kuna ili 100 za cijelu obitelj.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Treba reći, istaknuo je Borčić, da su Plitvice najljepše baš u proljeće, jesen i tijekom zime, "a najmanje je boja, mirisa i zvukova baš ljeti, kad su one najposjećenije i najranjivije".

Činjenica je to koju također treba uzeti u obzir kod planiranja posjeta Plitvicama, želi li se izbjeći da u špici sezone za jednodnevni izlet četveročlana obitelj potroši gotovo šestinu prosječne hrvatske plaće. (bs)

Tema: Hrvatska