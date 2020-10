Pliz, pliz, aj’ daj mi griz te janjetine: Papiga Koko je hit!

<p>Restoran Torcida u Donjem Polju kraj Šibenika poznat je u cijeloj Dalmaciji zbog svoje pečene janjetine. No osim ukusne delicije, ono što daje šarm restoranu zasigurno je papiga Koko.</p><p>Vlasnik ove papige i restorana Torcida, <strong>Jere Šuperba</strong>, ispričao nam je kako dvogodišnji Koko voli provoditi vrijeme s gostima najviše tijekom ljeta, kad ga puste na terasu restorana.</p><p>- Kad je ljeto, onda je vani. Slobodan je pa se spusti do gostiju. Većina ga obožava, interesantan im je - rekao nam je vlasnik i otkrio da je Koko upravo uz goste gurmane otkrio i svoju gurmansku stranu.</p><p>A Koko je prvi put okusio janjetinu uz goste koji su mu dali da proba. Pitali smo vlasnika voli li Koko i drugu hranu koju ćemo češće vidjeti u svome tanjuru.</p><h2>'Voli meso i krumpire'</h2><p>- Pa voli meso. I krumpire! - odgovorio nam je simpatični Jere, čiji brat <strong>Željko Šuperba</strong> je zapravo Kokov vlasnik.</p><p>No nije Koko izbirljiv. Tijekom hladnijeg vremena i zime, kad je prehladno da zabavlja goste pa boravi u kući, prekrasna sivoplava papiga zadovoljna je i uobičajenom hranom za papige, sjemenkama, mrkvicama, jabukama i salatom. Fini komadići janjetine ionako su povremena poslastica, a najviše će oblizati kljun papršnjakom i janjećim repom, koji će očerupati u tren oka. Željko nam je ispričao da Koko zapravo baš i ne jede janjetinu u pravom smislu te riječi.</p><p>- On ju više ‘melja’. Ne bi baš ni smio. To je njemu zanimljivo, ali voli pržene krumpiriće i kapulicu - priča nam.</p><p>Ipak, otkriva nam Željko, sjemenke mu nisu toliko ukusne kao stvari koje tu i tamo dobije sa stola. Koko inače živi u stanu, ali većinu dana, ako je lijepo vrijeme, provede vani, izvan svoje krletke.</p><p>- On po danu nikad nije u kući, samo navečer, i tad spava. Ljeti i navečer ostane vani kad je topla noć. Sloboda mu je najbolja zabava - kaže Željko, koji je svom ljubimcu ipak kupio mnoge igračke za krletku kako bi se, u slučaju da je u njoj, ipak zabavljao.</p><h2>'Društven je! Sam bi poludio'</h2><p>- Ako je u kavezu, on mora biti s nekim. Društven je! Ako bi bio sam u kući, on bi poludio. Počupao bi si krila i perje, pao u depresiju. Oni moraju biti u nekoj zabavi. Zato sam i došao do ideje da ga puštam van da leti - objasnio je Željko. Ljudi ga često pitaju kako to da živahni Koko ne pobjegne.</p><p>- On je skužio gdje je njemu baza, dok su mu bila podrezana krila (dok nije mogao letjeti) šetali smo ga oko kuće da vidi gdje mu je baza i gdje će se vratiti - kaže Željko.</p><p>Kad je pušten, voli biti na tendi restorana, pa skoči na stolac, pa na stol... I tamo dobije pokoju poslasticu. Koko za sad zna reći oko 20-ak riječi, no riječ “janjetina” još nije naučio. Vlasnici ga nisu naučili ni psovati, a Željko kaže da je pametan i da u dva dana može naučiti neku riječ. No i tu postoji caka.</p><p>- Nikad ga nismo učili, on sam nauči iz konteksta. Jednom sam uzeo gitaru i zapjevao ‘kad mi padne šešir na čelo’, a on je sutradan govorio ‘šešir na čelo’! Ali onaj dio ‘kad mi padne’ ne želi naučiti. Moraju mu se svidjeti riječi. Ali riječ ‘janjetina’ još nije naučio - smiju se Jere i Željko.</p><p>- Ma divan je, jebivjetar pravi, ne boji se nikoga! Stoji na naslonu stolca, uzima sitnice, igra se - smije se jedan od redovnih gostiju Torcide.</p><p>A Koka iz stana dovedu u restoran upravo na zahtjev njegovih obožavatelja, kad je sala restorana prazna. On je dobar i ne smeta nikome, kažu naši sugovornici. Inače, trogodišnja papiga je žako, afrička siva papiga, jedna od najinteligentnijih ptica. Žakoi su poznati po velikoj sposobnosti oponašanja i jedina je vrsta papige koja može naučiti izgovarati pune rečenice. Osim toga, ove papige iznimno su društvene i dobroćudne.</p><p>Simpatije publike nedavno je pokupio još jedan pernati veseljak poput Koka. Dvogodišnji Hugo iz Splita prava je YouTube zvijezda. I on voli sve što ne bi trebao, pa pije Coca-Colu i krade cigarete, ali sve je osvojio svojim brbljanjem, pa na popularnoj platformi ima tisuće fanova.</p>