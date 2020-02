Pljačka banke u Vrlici: Bankar nagovorio kolegicu na muljanja

Nakon dva i pol mjeseca od predaje, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv vrličkog bankara Srđana Djakovića (60) kojeg terete da je oštetio OTP banku Hrvatska d.d. za ukupni iznos od najmanje 8 milijuna i 892 tisuće kuna, piše Slobodna Dalmacija.

Tijekom istrage pregledano je i analizirano više od šezdeset materijalnih dokaza koji su se sastojali od izlista dokumentacije do verbalnih iskaza svjedoka, te je zaključeno da Djaković uopće nije bio zadužen za poslove trezora i naručivanje i zapremanje novca u poslovnici, nego je bio bankar-specijalist za fizičke osobe u ispostavi u Vrlici.

24 sata je ekstenzivno izvještavalo o ovom bankaru, koji je nekoliko dana prije zatvaranja poslovnice banke, pokupio novac iz banke i nestao, a jedan manji dio ostavio je jednom članu obitelji koji je novac predao istražiteljima. Nakon što je pobjegao s novcem, Djaković je prešao u BiH, a nestanak tolike količine novca u ovom malom dalmatinskom mjestu bila je tjednima top tema.

Nešto o cijeloj ackiji na suđenju je otkrila njegova kolegica i svjedokinja Anita J.

- Primijetila sam da se Srđan prije bijega ljutio na sebe i rekao mi da ima manjak u blagajni u iznosu od 1500 kuna. Ponudila sam mu pomoć u kontroli, ali on je to odbio rekavši da će to sam riješiti. Taj manjak od 1500 kuna bio je razlog predaje ovlasti vođenja glavne blagajne kolegi Djakoviću s ciljem da sam utvrdi kako je došlo do minusa u blagajni jer moju pomoć oko toga nije prihvatio - rekla je na sudu i dodala da ni ona ni Djaković nisu poštovali pravila banke jer su u četiri godine zajedničkog rada izgradili prijateljski i povjerljv odnos, koji je bio jači od bankarskih normi.

Da su se pridržavali pravila Djaković nikada ne bi mogao izvesti ovu milijunsku krađu iz trezora banke.

- Pojedinačno smo sami ulazili i izlazili iz ispostave, kao što smo sami otvarali i zatvarali vrata trezora. Također smo ja i Srđan razmijenili svoje šifre da bi oboje po potrebi mogli raditi na obje radne jedince. Time smo omogućili jedno drugome da odjavimo onog drugog u slučaju odsutnosti s radne jedinice. Ključeve trezora s novcem imali smo oboje, kao i ključeve vrata poslovnice te smo ulazili u banku kako bi tko došao, iako smo trebali ulaziti zajedno. Ista situacija bila je i s trezorom - navela je Anita J., koja nije Djakovića shvaćala ozbiljno kada je iskazivao ljutnju što im se poslovnica u Vrlici zatvara, a zatim nastavila:

- Bio je ljut zbog toga, a onda mi je kroz šalu govorio da treba uzeti novce i otići u Brazil, pritom me pitajući hoću li s njim. Naravno da sam mislila da se šali i nisam očekivala da će napraviti to što je napravio - rekla je.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL Voditelj Poslovnice Sinj Ivica Ž., šef i Aniti J. i Djakoviću, u svom svjedočenju objasnio je da da su Srđan i Anita morali skupa ulaziti u poslovnicu, nikako odvojeno, od kojih je jedno trebalo otključavati vrata banke, a drugo isključiti šifru alarma. Isto pravilo vrijedi i kod izlaska iz poslovnice. Kolegica je bila zadužena za ključeve trezora te manipulaciju gotovim novcem, a Djaković je imao šifru alarma i ključ poslovnice.

Kako je Srđan odnio novac i zašto ga je u tako maloj poslovnici bilo toliko, ima više verzija.

Prema jednoj od njih, banka se pripremila na dizanje većih količina depozita pa se zbog toga odjednom u poslovnicu slilo toliko novca. Druga verzija kaže kako je bankar tražio da dopreme toliko novca jer je klijent zatražio milijunski kredit u gotovini.

Prema trećoj verziji on je zapravo još ranije odnosio novac te se zbog vijesti kako će se poslovnica zatvoriti prestrašio revizije poslovanja te je uzeo sve što je mogao, uključujući novac s nekih računa, i netragom nestao.

Novac je navodno bio i u kunama i eurima, a neki navode kako ga je izvadio kroz bočne prozore kuće u kojoj je poslovnica banke. Predao se policiji deset dana nakon bijega.