Srki je priznao pronevjeru, a milijune, kaže, dao je trojici...

Nije on ni planirao ostati u BiH s tom lovom. Ima on puno prijatelja i u Srbiji pa je čudno da nije išao dalje, kažu nam Vrličani za Srđana Djakovića (59), bankara koji se u utorak predao policijinakon što je 10-ak dana bio u bijegu nakon pronevjere 11,4 milijuna kuna iz trezora OTP banke u Vrlici.

Za njegovim pomagačem, 45-godišnjim hrvatskim državljaninom s adresom u Hercegovini, policija još traga. DORH je objavio kako je Djaković dio novca, 2,5 milijuna kuna, dao trima osobama, dok je banka ostala oštećena za 8,9 milijuna kuna, kojima se gubi trag. Na prijedlog tužiteljstva, sudac istrage Županijskog suda Djakoviću je odredio jednomjesečni istražni zatvor.

- Mjera je određena zbog opasnosti od bijega i mogućnosti utjecaja na svjedoke. S obzirom na tijek istrage, ne mogu više ništa komentirati – kratko nam je rekao njegov odvjetnik Joško Čeh, na čiji se nagovor i u čijoj se pratnji bankar i predao.

Splitsko državno odvjetništvo tražilo je da se Djakoviću odredi istražni zatvor i zbog opasnosti ponavljanja djela, no sudac istrage je to odbio. Kako doznajemo, Djakovića je 45-godišnji pomagač u petak, 8. studenog, čekao na izlazu iz Vrlike. Nakon što je “počistio” gotovinu, koju je sam naručio iz bankovne središnjice i koja je stigla dan ranije, Djaković je pobjegao preko granice. S njim je dva dana navodno bila i njegova partnerica, za koju nam Vrličani kažu kako joj nije bilo auta ispred kuće tijekom tog vikenda, no kasnije se ipak pojavila.

Ispitivanje bankara, nakon što se predao, trajalo je cijeli dan - prvo u policiji, a potom u DORH-u. Priznao je krivnju, a navodno je rekao kako je vraćao razne dugove. Što ga je nagnalo da se preda također nije poznato. Navodno mu nije bilo ugodno s tolikom gotovinom, a u medijima mu je već izašla fotografija pa je iz sigurne anonimnosti postao moguća lovina. Nije računao ni kakvom će pritisku i sudu javnosti izložiti vlastitu obitelj, četvero djece i unučad, iako neki navode da mu je više stalo do provoda po restoranima i bakanalijama na Dinari, gdje je vodio i partnericu, nego do obitelji.