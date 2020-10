Pljuskovi, grmljavina, nevere, a negdje su moguće i pijavice...

Kiša i pljuskova praćenih grmljavinom bit će posvuda, do kraja dana, izraženijih duž obale, gdje su moguće nevere, koje mogu pratiti i pijavice...

<p>Uglavnom je oblačno diljem zemlje, i kiša pada na istoku zemlje, sjevernom, i srednjem dijelu Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici, u ovim trenucima.</p><p>S obzirom na to da u Gorskom kotaru ima i magle, HAK poziva vozače na oprez, jer je vidljivost smanjena, kolnicu su skliski, kazala je meteorologinja <strong>Tea Blažević</strong> s<strong> <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a567709/Oblacno-i-kisovito-diljem-zemlje-Duz-obale-moguce-nevere-s-pijavicom.html" target="_blank">N1</a></strong> televizije.</p><p>No, zahvaljujući južnom strujanju, jugozapadnjaku u unutrašnjosti, jugu na moru, jutros je prilično ugodno, temperature su razmjerno visoke, u Zagrebu čak 16. U nastavku dana vjetar će postupno mijenjati svoj smjer s južnog na sjeverni, i oborina će se intenzivirati.</p><p>Lokalno će biti izraženije kiše, i to najizglednije u Istri, na Kvarneru, i u gorju. Lokalno je moguće jače nevrijeme. Kiša i pljuskova praćenih grmljavinom bit će posvuda, do kraja dana, izraženijih duž obale, gdje su moguće nevere, koje mogu pratiti i pijavice, objasnila je meteorologinja Blažević.</p><h2>U ponedjeljak i utorak djelomice sunčano</h2><p><strong>Mr. sc. Dragoslav Dragojlović </strong>iz <strong>DHMZ</strong>-a kaže da od subote počinje novo promjenjivo razdoblje , s povremenom kišom, gdjegod i grmljavinom, pa i prolazno jakim vjetrom te upozorava da je ponegdje moguća i obilnija kiša, pljuskovi s grmljavinom osobito u gorju, unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te ponajviše na Jadranu.</p><p> - U nedjelju u unutrašnjosti postupno razvedravanje sa zapada, a kiše još u početku može biti u istočnim i u gorskim krajevima. U ponedjeljak i utorak djelomice sunčano, a uz promjenljivu naoblaku kiše će mjestimice biti uglavnom u gorju. U ponedjeljak će puhati umjeren, u gorju i jak južni i jugozapadni vjetar. Iako svježije nego prošlih dana, bit će i dalje toplije od prosjeka za ovo doba godine.</p><p><br/> <br/> I na Jadranu u nedjelju smirivanje i djelomično razvedravanje, a kiše će još prijepodne biti mjestimice na južnom dijelu. U ponedjeljak i utorak pretežno sunčano s promjenljivom naoblakom. Još će mjestimice biti pljuskova, i to uglavnom na sjevernom dijelu. U ponedjeljak će puhati umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo koje će u utorak oslabjeti - prognozirao je za <a href="https://www.hrt.hr/669345/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-24102020" target="_blank"><strong>HRT</strong></a> Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.</p>