Iva vodi vremensku prognozu: Klasično je dosadno, a ja sam baš uvijek htjela biti glumica...

Dojadile su nam svima te uštogljene vremenske prognoze na televiziji. Uostalom, svi imamo pametne telefone i možemo provjeriti prognozu kad hoćemo, priča nam reality zvijezda Iva Grgurić (26)

<p>Nakon pobjede u 'Zadruzi' i osvajanja 50.000 eura planirala je krenuti u pjevačku karijeru, no od toga je odustala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva Grgurić vodi vremensku prognozu</strong></p><p>Ali znala je da želi biti 'pod svjetlom reflektora' pa nam <strong>Ive Grgurić </strong>(26) evo sad kao voditeljice vremenske prognoze...</p><p>- Da, dobila sam posao na Red TV-u, to je idući veliki projekt<strong> Željka Mitrovića</strong>, zasad vodim emisije ponedjeljkom, srijedom i petkom - javila nam se iz Beograda Iva. A već prva epizoda s njom kao voditeljicom bila je posebna.</p><p>Naime, Iva je ustala iz kreveta i u mini crnoj haljini krenula prezentirati prognozu za regiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE KAKO SE IVA SNALAZI S DRIFTOM:</strong></p><p>- To nije i neće biti uobičajena vremenska prognoza, to je zapravo nekakva parodija, pravljeno je da bude zanimljivo. U principu tih šest, sedam minuta predstavljam vremensku prognozu po svome, više je okrenuta mladima - govori nam u jednom dahu Iva i odmah nastavlja: 'Dojadile su nam svima te uštogljene vremenske prognoze na televiziji. Uostalom, svi imamo pametne telefone i možemo provjeriti prognozu kad hoćemo. Cilj je da zbog mojeg predstavljanja ljudi čekaju ovu emisiju'.</p><p>Kako nam je ispričala, za nju je uloga voditeljice slična onoj glumice. A to joj je još jedna velika želja.</p><p>- Uvijek sam htjela glumiti. Mislim da će se ljudima ovo svidjeti, da ću ih uspjeti i nasmijati - kaže nam atraktivna Iva, koja radi na još nekoliko projekata. Prvi je, kako nam je rekla, vezan uz kozmetiku.</p><p>- Počela sam s usavršavanjem kozmetičkog dijela, to mi je i struka. Završila sam tri tečaja, bila i u Beču. Naručila sam iz Londona uređaj od 4500 eura koji radi face lifting, ali bez kirurškog zahvata. Uskoro ću to, mislim kroz tri tjedna, prezentirati i u Zagrebu - dodaje Iva, koja je spremna na još neke zahvate. </p><p>Kako nam je rekla, uskoro planira napraviti novi osmijeh u jednoj beogradskoj klinici.</p>