PNUSKOK češlja dokumentaciju za koju su odgovorni HDZ-ovi Petar Škorić i Josko Roščić. Večernji list je objavio da su se organi zainteresirali za ovaj dvojac zbog sumnji da je došlo do zlouporabe položaja i ovlasti prilikom izgradnje rotora u Baškoj Vodi.

Petar Škorić je ravnatelj Županijske uprave za ceste, a Roščić je dugogodišnji načelnik Baške Vode. Zatražena je dokumentacija koja bi mogla poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku. U općini su istražne radnje pokrenute prošle srijede, a u ŽUC-u prije otprilike mjesec dana. Radove je obavljala tvrtka Gradina-Mont, koja je u vlasništvu majke HDZ-ovca iz okolice Sinja, Ivana Bandića, čovjeka koji je u vrijeme sklapanja tog posla obavljao dužnost predsjednika Općinskog vijeća Hrvaca, javlja Večernji.

Priča iz lipnja

Radi se o priči o kojoj su 24sata prvi pisali još u lipnju. Ponovit ćemo je ovdje:

Donosimo priču iz Baške Vode, dalmatinske općine u kojoj već tjednima traju opsežni građevinski radovi za koje uopće nije ishođena građevinska dozvola. Iza ovog posla, plaćenog novcem poreznih obveznika, stoje Općina Baška Voda i javna tvrtka Županijska uprava za ceste Split.

Načelnik Baške Vode je Josko Roščić, HDZ-ovac koji vodi općinu od 1993., a svojevremeno smo mu otkrili skrivenu kuću koju nije upisao u imovinsku karticu.

Ravnatelj splitskog ŽUC-a je HDZ-ov Petar Škorić, možda najpoznatiji po onom čuvenom govoru Ante Gotovine u Kninu, u kojem je dotičnog Škorića proglasio nesposobnom budaletinom.

Ukratko, ulaz u Bašku Vodu je raskopan, strojevi ordiniraju turističkim mjestom iako počinje sezona, mještani se bune i tvrde da su radovi ilegalni, ali ŽUC nam kaže da je sve po zakonu.

Kažu da im ne treba građevinska dozvola. O čemu se radi?

U prosincu prošle godine raspisan je natječaj za uređenje raskrižja na ulazu u Bašku Vodu. Naručitelj je ŽUC Split, a odgovorna osoba naručitelja, rekli smo već, jest Petar Škorić. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.4 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 1.7 milijuna s PDV-om.

Projekt zajednički sufinanciraju ŽUC i Općina Baška Voda, s tim da općina snosi 30 posto troškova, a ŽUC 70 posto. Tako piše u ugovoru između ŽUC-a i Općine kojeg su nam dostavili mještani.

U ugovoru, kojeg su potpisali načelnik Roščić i ravnatelj Škorić, jasno piše da se radi o rekonstrukciji raskrižja. Također, u službenom glasniku Općine Baška Voda iz prosinca prošle godine, u programu građenja i uređenja infrastrukture za 2021. godinu, jasno piše da se planira izgradnja kružnog toka, na istočnom ulazu u Bašku Vodu.

Važno je upamtiti ove pojmove, rekonstrukcija i izgradnja, trebat će nam kasnije.

Sudeći prema fotografijama i snimkama, radovi su i dalje u tijeku, cesta je raskopana, a radni strojevi su u pogonu.

Ponovimo, za sve ovo nije ishođena građevinska dozvola.

Prije nekoliko dana, javio nam se Josip Topalović, mještanin, suvlasnik obližnjeg kafića i vijećnik na Nezavisnoj listi mladih u Baškoj Vodi. Tvrdi da se radovi izvode nelegalno te je sve prijavio policiji i DORH-u. Kako kaže, radovi su trebali biti završeni još u svibnju, kako je i najavila općina na svojoj stranici na Facebooku.

Osim toga, Topalović upozorava da je počela turistička sezona i uopće ne bi smjelo biti uopće radova. Poslao nam je komunalnu odluku u kojoj je izglasano da se svi građevinski radovi u 2020. prekidaju prvog lipnja. Nismo uspjeli provjeriti važe li ista pravila za ovu godinu.

Topalović naglašava da nije protiv uređenja, dapače, ali smatra da se sve moralo raditi u skladu sa zakonom.

- Uopće nisu ishodili građevinsku dozvolu, iako zakon nalaže da je za ovakav zahvat moraju imati. Oni tvrde da rade na uređenju raskrižja te im ne treba dozvola za to. Ali kao što možete vidjeti, teško da se zahvati ovolikog opsega mogu nazvati pukim uređivanjem. Križanje se pretvara u rotor, što je potvrđeno na stranici općine, a i na elaboratu je jasno iscrtan rotor - navodi Topalović.

Iznosi i ozbiljne optužbe na račun aktera ovog posla.

- Osim što nemaju građevinsku dozvolu, na gradilištu nikad nije bilo table koja je zakonom propisana. Također, radovi su zahvatili i privatne posjede bez suglasnosti vlasnika, a kad su se vlasnici pobunili, načelnik Roščić im je ponudio zamjensku općinsku zemlju da im nadoknadi parcele izgubljene u radovima. Osim toga, srušen je zid na obližnjoj parceli u dužini od 15-ak metara, koji je po projektu trebao biti srušen. Kad se vlasnica pobunila, srušeni zid su vratili u prvobitno stanje, čime su automatski izmijenili projekt - priča nam Topalović.

Nakon toga, uslijedili su razgovori.

- Kad sam došao do saznanja da nešto ne štima, dobio sam broj od Zlatka Čaljkušića, supotpisnika projekta i jednog od voditelja u ŽUC-u. Kad sam ga nazvao, rekao mi je da se smirim i da će doći u Bašku Vodu. Došao je nakon nekoliko sati, nas nekoliko susjeda smo bili tu. Čaljkušić je vidio da smo uzrujani ovim divljaštvom. Rekao mi je da nemaju dozvolu, a da su je išli ishodovati, trebalo bi im barem pet godina. I da su već više ovakvih rotora napravili po Dalmaciji i da nikad nije bilo problema. Inače, provjerio sam s odvjetnikom i potvrdio mi je da je za ovakav zahvat potrebna dozvola - priča Topalović.

Nakon toga, Čaljkušić mu je, kaže, rekao da će povući strojeve i obustaviti radove dok se ne ishodi dozvola.

Desetak dana se ništa nije radilo, ali onda su opet počeli. Topalović je poslao i mail ŽUC-u u kojem ih je upozorio na nepravilnosti, a oni su mu u odgovoru praktički zaprijetili tužbom, kaže nam.

"Što mogu napraviti za mene"

- Čaljkušić se više nije pojavljivao. Umjesto njega, došao je gospodin iz ŽUC-a koji je tražio da se upozna sa mnom. On se zove Željko Sikirica. Sastali smo se i uvjeravao me da će sve biti riješeno legalno i da ako meni nešto treba za potrebe kafića, da promijene malo kroz projekt, da slobodno kažem. Shvatio sam da se oni zapravo vade iz problema i zaključio da moram reagirati. Kad su shvatili da ne odustajem, Sikirica me pozvao i rekao da se još jedino ja bunim. Pitamo me što mogu napraviti za mene, samo da se ne diže više priča i da se mogu radovi nastaviti. Pred nekoliko svjedoka sam odgovorio da meni oni ne mogu ništa ponuditi, da mi ništa ne treba, nego da želim sastanak s Roščićem. Do sastanka nikad nije došlo - kaže nam Topalović i dodaje da se nakon toga više nitko nije pojavljivao, a radovi su se nastavili.

O Željku Sikirici, kojeg Topalović spominje, pisalo se prije nekoliko godina, kad ga je USKOK optužio zbog namještanja poslova u ŽUC-u. Nije nam se javio na telefon. Ipak, javio nam se drugi akter kojeg spominje Topalović.

Mini rotor

Voditelj projekta Zlatko Čaljkušić nam je potvrdio da se radi o rotoru, ali ne običnom, nego o - mini rotoru.

Za izvođenje takvih nije potrebna građevinska dozvola jer ostaje u gabaritima postojećeg raskrižja, kaže nam i negira da je Topaloviću govorio išta o ishođenju dozvole.

- Kad se radi u okviru cestovnog zemljišta, to se gleda kao pojačano održavanje ceste. Sve je sukladno pravilima, radimo to zajedno s općinom, proveden je javni natječaj, privodi se kraju, bit će gotovo za par dana - kaže nam Čaljkušić i dodaje da je projekt napravljen prije pet godina.

Što se tiče Sikirice, Čaljkušić nam kaže da je on jedini diplomirani inženjer prometa koji kompletno vodi prometnu signalizaciju te pokriva cijelu županiju.

Naposljetku, javili smo ŽUC-u i pitali ih posjeduju li građevinsku dozvolu za rekonstrukciju raskrižja u Baškoj Vodi.

Iz ŽUC-a su nam rezolutno odgovorili da ne izvode radove rekonstrukcije, već radove uređenja raskrižja, koji podrazumijevaju izvanredno održavanje cesta, a za koje nije potrebna građevinska dozvola.

Podsjetimo da u ugovoru, kojeg su potpisali načelnik Roščić i ravnatelj Škorić, piše da se radi o rekonstrukciji, a u službenom glasniku Općine navodi se plan izgradnje kružnog toka.

Međutim, iz ŽUC-a ustraju i tvrde da su radovi izvanrednog održavanja ceste uređeni Zakonom o cestama (čl. 26), Pravilnikom o održavanju cesta (članci 42. do 54.), Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Po njima, radovi na raskrižju u Baškoj Vodi već su sadržani u navedenom Pravilniku te predstavljaju radove izvanrednog održavanja.

Radovi koji se izvode na raskrižju nisu radovi rekonstrukcije, a što je razvidno iz dokumentacije, poručuju iz ŽUC-a i šalju link na natječaj te zaključuju da se za takav zahvat ne izdaje građevinska dozvola nego se isti radovi izvode temeljem projektne dokumentacije. Tvrde da će sve biti gotovo do 25. lipnja. Vidjet ćemo.