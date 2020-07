'Pobačaj je u 99,9% slučajeva neopravdan, dogovorimo se...'

<p>Zastupnik Mosta <strong>Nino Raspudić </strong>ponovno se dotakao teme pobačaja gdje je prvi put uzburkao vode javnosti, a drugačije nije prošlo niti sad.</p><p>- Ja sam bio navučen na jedno tricky pitanje gdje nisam izgovorio riječ zabrana, gdje me se poslije blatilo u medijima - rekao je Raspudić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a529765/Ajmo-se-mi-prvo-dogovoriti-da-je-pobacaj-u-99-9-posto-slucajeva-neopravdan.html" target="_blank">N1 </a>pa onda rekao što je zaista trebao reći:</p><p>- Odgovor, možda, kojega sam trebao dati tada je sljedeći: 'Ajmo se mi najprije dogovoriti da je pobačaj u 99,9 posto slučajeva o silovanju, neopravdan.' A onda možemo govoriti o ovom iznimno bolnom i specifičnom slučaju.</p><p>Do te tematike su došli zbog komentiranje imenovanja Marije Selak Raspudić za predsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova, što nije baš dobro sjelo dijelu lijevog centra i ljevice u Saboru.</p><p>- SDP se nije trsio oko tog odbora, pa je to zapalo u kvotu Mosta - rekao je Raspudić, a potom rekao kako je njegova supruga sasvim kvalificirana za tu poziciju. Također je nadodao da pitanje zaštite ljudskog života u majčinoj utrobi ne treba biti povezano s ravnopravnošću spolova te da smatra da nema ništa spornog oko toga što je taj Odbor ušao u kvotu Mosta:</p><p>- Most pokriva od centra, gdje se nalazi <strong>Marija Selak Raspudić</strong>, do jedne pozicije koju sam ja nazvao umjereni, veseli konzervativizam britanskog tipa.</p><p>Dotakao se i saborske većine:</p><p>- Situacija je takva, da ako im zastupnik Hrebak samo kihne, oni više nemaju većinu.</p><p>Za kraj, otkrio je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a529765/Ajmo-se-mi-prvo-dogovoriti-da-je-pobacaj-u-99-9-posto-slucajeva-neopravdan.html" target="_blank">N1</a> kako je iznenađen razinom Plenkovićevog nepoštivanja Sabora jer je premijer prekidao Tomislava Tomaševića dok je govorio, a također smatra da je Plenković kompleksaški htio pokazati svoju veličinu spominjući svoje kontakte s Angelom Merkel i Emmanuelom Macronom.</p>