Raspudić replicirao supruzi, ona ga je zaustavila: 'Čekaj, čekaj...'

Molim vas ponovno vrijeme jer sam bio ometen, zamolio je Raspudić predsjedavajućeg pa replicirajući svojoj stranačkoj kolegici, odnosno supruzi, poručio kako nema čuđenja jer je ovo Vlada kontinuiteta

<p>Za vrijeme ove pandemije, a to je moguće opet na jesen, svi smo mogli vidjeti, ne samo koliko je važno obrazovanje, nego koliko je i teško raditi u sektoru obrazovanja. Naglim reformskim zahvatima ovaj sektor se sveo da služi kao svojevrsni spomenik onome tko se u datom trenutku nađe na mjestu ministra ili ministrice. Umjesto da se posvetimo postupnom mijenjanju sustava, mi smo obrazovanje nastavili estradizirati da bi netko sam sebi izgradio spomenik, poručila je u četvrtak <strong>Marija Selak Raspudić, nezavisna zastupnica s liste Mosta.</strong></p><p>Govoreći o sektoru obrazovanja, istaknula je kako se nadala da je <strong>Andrej Plenković u proteklom mandatu naučio lekciju.</strong></p><p><strong>PRATITE UŽIVO: Sjednica Sabora </strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>- Čovjek bi očekivao nakon sve te strke da će ime budućeg ministra obrazovanja biti prvo na ustima premijera i da će čekati kao zapeta puška da konačno može postaviti svog čovjeka na čelo tog resora, no <strong>mi smo opet to ime najduže čekali</strong>, što sugerira da opet rješenja nije bilo. I sam potencijalni budući ministar Fuchs je govorio ranije da nije siguran, odnosno da ne želi prihvatiti tu funkciju - istaknula je upitavši koliko se strankama koje podržavaju većinu to isplati.</p><p>- Znam da je sada situacija teška i da je najdraži HDZ-ov partner spao na samo jedan mandat, <strong>jednog, ali dva milijuna kuna vrijednog,</strong> kako smo mogli čuti. Ne usudim se ni postaviti pitanje, ako su u jednog mandatara uložili dva milijuna, koliko im se to može isplatiti bivanje u vladajućoj strukturi - istaknula je. </p><p>Podsjetila je kako je Radovan Fuchs 2009. bio na čelu ministarstva obrazovanja, <strong>a čije je zakonske prijedloge akademska zajednica s prijezirom jednoglasno odbacila.</strong></p><p>- Vi ste već sada najavili da ćete primijeniti model prema kojem ste izrađivali tri zakona za vrijeme vašeg prošlog mandata, što meni sugerira da iz toga niste ništa naučili. Apeliram da se u ovako kriznoj situaciji ne poseže za starim rješenjima nego da u konstruktivnom duhu gradimo nešto za što možemo postići širi konsenzus - poručila je dotaknuvši se i kurikularne reforme i Fuchsove najave da će napraviti evaluaciju napravljenog. </p><p>- Kako ja mogu vjerovati da ste vi spremni za nepristranu evaluaciju, kad ste sami sudjelovali u imitaciji evaluacije koja se događala za vrijeme ministrice Divjak, niti dva mjeseca nakon što je reforma stupila u klupe - poručila je.</p><p>Na <strong>njezino izlaganje za repliku se javio Nino Raspudić, inače njezin suprug, </strong>koji u sabornici sjedi točno iza nje i "čuva joj leđa".</p><p>- Poštovana zastupnice Selak Raspudić - započeo je <strong>na što ga je ona zaustavila. </strong></p><p>- Čekaj, čekaj - rekla mu je.</p><p>- Je l'' mogu? Molim vas ponovno vrijeme jer sam bio ometen - zamolio je predsjedavajućeg pa replicirajući svojoj stranačkoj kolegici, odnosno supruzi, poručio kako nema čuđenja jer je ovo Vlada kontinuiteta. </p><p>- Ovo je Vlada koja je provela najbesramniju političku trgovinu. Ljudi su glasali za lijevu koaliciju, koju je teglio SDP, a onda se HNS odlomio i formirao vlast s HDZ-om, a ministarstvo obrazovanja je iskorišteno kao smokvin list jer je HNS-u, tobože, bilo stalo da se nastavi reforma obrazovanja, a interesi su, naravno, bili u sektoru energetike i nekim drugim stvarima - proučio je.</p><p>Osim njega, na njezino izlaganje su replicirali i ostali Mostovci. To je inače njihova taktika da dobiju što više vremena za govoriti o svojim stavovima.</p><p>Kasnije je Raspudić imao svoj pojedinačni govor u kojem se <strong>dotaknuo Europske unije </strong>naglasivši kako se Plenković ni jednom riječju nije dotaknuo problema, kao što su Brexit, birokratizacija EU, kadrovskoj devastaciji institucija EU</p><p>- A oni postoje i manifestiraju se sve više i više, Brexit je samo kulminacija tih problema. Koje je stajalište Hrvatske o tim problemima - upitao je istaknuvši kao velik problem deficit demokracije. </p><p>- Odluke donose ljudi, tijela, institucije koje nije nitko izravno izabrao i nikome izravno ne odgovaraju. I vidimo kako ta otužna oligarhija zazire od referenduma. Švedska je imala referendum o euru, a imat ćemo ga, vrlo izvjesno i mi jer ovakvo arogantno ubrzavanje uvođenja eura, bez kvalitetne javne rasprave, postiže kontraučinak i referenduma će biti - istaknuo je dodavši kako to ne govori kao euroskeptik.</p><p>Naglasio je i kako se mistificira i Schengen te da je to priča za malu djecu.</p><p>- Mi o europskim problemima trebamo raspravljati europski, civilizirano, racionalno, argumentirano, a ne se uljuljkivati u eurofanatične mitove - rekao je.</p><p>Potom je <strong>Selak Raspudić replicirala njemu, kao i ostali Mostovci.</strong></p><p>- Uvaženi zastupniče Raspudić, vi očekujete neke suverene postupke od sadašnjeg mandatara, a kako ih očekivati kad je on već prešao na nešto što se zove novi suverenizam, a nitko ne zna što je - replicirala mu je supruga.</p><p>Onda je <strong>on replicirao njoj. </strong></p><p>- Uvažena zastupnice Selak Raspudić, nužne posljedice demokratskog deficita su uvijek birokratizacija, od Sovjetskog saveza pa do EU, težnja nekim antropološkim eksperimentima koji se nameću.. naš mandatar je kao svoje velike uspjehe prezentirao to što je ubacio na visoka mjesta u EU institucijama par gospođa iz svoje stranke. Kao što se Mamić hvali da je prodao velikim klubovima, tako on u velike institucije - poručio je Raspudić.</p>