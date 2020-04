Pobijedio koronu: 'Najviše mi je trajao gubitak okusa i mirisa'

U Hrvatskoj trenutno ima oko 1791 potvrđenih zaraženih koronavirusom. Iako još uvijek nema lijeka, borba protiv Covida-19 ne prestaje. Oko 400 ih je uspjelo pobijediti virus. Jedan od njih je i Dubrovčanin kojemu je nedavno priopćena sretna vijest. Podsjetimo, sredinom ožujka, u dubrovačku bolnicu primljena je spremačica (54) na aerodromu, a nakon nje je porastao broj zaraženih. Nekoliko ih je bilo i hsopitalizirano, uključujući prvozaraženu spremačicu, povratnika sa skijanja u Bugarskoj, jednog njegovog kontakta te pomorca s Korčule. Ostali su završili u kućnoj izolaciji, a aerodrom je zatvoren za sav civilni zračni promet.

Naš sugovornik je jedan od mlađih zaraženih u Dubrovniku. Zamolio nas je za anonimnost, a njegov identitet poznat je redakciji. Vijest o ozdravljenju stigla je na Uskrs. Podijelio ju je sa svojim prijateljima na Facebooku.

- Evo, napokon mi je došla sretna uskrsna vijest od nadležne zdravstvene službe, a to je da sam i službeno ozdravio od covid-19 (korone) i to nakon 32 dana od pojave simptoma i kućne samoizolacije, a koja mi je od strane epidemiološke službe i ukinuta. Zahvaljujem se svima na podršci i potpori koju ste mi pružili! Želim se jos jednom ispričati svim mojim prijateljima i kontaktima koji su radi mene bili u samoizolaciji, te se nadam da ste svi dobro! Ovaj virus možemo pobijediti i zato #ostanimodoma! Svim oboljelima želim što brži oporavak i ne gubite vjeru u ozdravljenje! Sretan vam i blagoslovljen Uskrs i nek nas sve skupa čuva dragi Bog!! - poručio je na društvenoj mreži.

Za 24sara je ispričao kako se nosio s koronavirusom.

- Saznao sam da sam pozitivan nakon testiranja negdje oko 20. ožujka. Zarazio sam se u isto vrijeme kao i moje kolegicama koje su radile u Zračnoj luci Dubrovnik. I to usprkos mjerama zaštite koje smo provodili. Još ne znamo odakle je došao virus. Svi smo imali blaže simptome nekih tjedan dana, ali onda su odabrali nas nakon što je prvoj djelatnici registririan Covid-19. Sljedeći dan nam je javljeno da smo pozitivni. Bio sam u čudu, bio sam siguran da će rezultati biti negativni - priča nam sugovornik.

Opisao je i kakve je simptome imao. Kako kaže, najneobičniji mu je bio gubitak pojedinih osjeta.

- Prvo se pojavila temperatura. Nije bila strašna, oko 37.1 i 37.2. Nakon toga je došla kratkoća daha. A onda i gubitak okusa i mirisa u hrani. To mi je najduže trajalo, najviše dana. Za snižavanje blage temperature koristio sam paracetamol, a za sve drugo samo razne čajevi i vitamine za podizanje imuniteta. I aspirin plus C šumeće tablete povremeno - priča nam Dubrovčanin.

On, srećom, nije morao ići u bolnicu. Izolaciju je istrpio kod kuće, a nakon 28 dana uslijedio je poziv od liječnika. Proglasili su ga zdravim.

- Stavili su me u kućnu izolaciju i na taj način čekali da prođu simptomi. Kad je prošlo 28 dana epidemiolozi su me kontaktirali i pitali kako sam. Opisao sam im svoje stanje te kako nemam ove nikakve simptome već 14 dana. Ja sam zatim samoinicijativno odlučio ostati još bar sedam dana u kući. Odlučio sam se na stari dubrovački recept - karantena od 40 dana. Nisu me ponovno testirali. Ne znam kako mogu znati jesam li i dalje zaražen, ali sukladno njihovoj uputi, ukoliko nemam simptoma bar četiri dana unatrag, znači da sam ozdravio - kazao nam je.

Kako kaže, nije mu bilo teško izdržati zatvorenost u kući. Prijatelji nisu zaboravili na njega.

- Ja sam, Bogu hvala, dobro već duže vremena i nadam se da je to iza mene. Sve vrijeme dosad sam bio zatvoren u kući. Bio sam na selu, tamo imam vrt i veliku okućnicu. Nemam susjede blizu, doslovno sam bio na osami. Sigurno mi je bilo lakše nego onima u stanovima. A imam i veliki krug prijatlja, donosili bi mi jednom tjedno namirnice iz dućana - prepričava nam sugovornik.

Još se malo grize zbog nehotičnog prenošenja virusa.

- Najveća briga vam je za druge ljude s kojima ste bili u kontaktu, a niste znali da ste zarazni. Srećom, nitko od mojih kontakata nije razvio simptome. Zvao sam okolo pojedine ljude, jednog po jednog, svi su rekli da su bili u redu. Nakon što sam sve s kim sa bio u kontaktu prijavio službi, i oni su onda isto bili u samoizoalciji. Malo mi je to teško palo jer nisam bio kriv ja, a nisu bili krivi ni oni - ispričao nam je sugovornik iz Dubrovnika koji je pobijedio koronu.

