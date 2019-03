Pobili sve pred sobom! Više od 130 mrtvih, žrtve žene i djeca

Izaslanstvo ministara i malijskih vojnih dužnosnika posjetilo je u nedjelju selo u kojemu su u subotu napadači ubili najmanje 130 stočara, pripadnika etničke skupine Fula, što je najteži napad koji se dogodio u Maliju u zadnjih šest godina.

Pretpostavlja se da su napad počinili Dogoni, pripadnici etničke grupe koja živi na području centralne visoravni Malija.

Napadi na sela Ogossagou i Welingara dogodili su se u vrijeme posjeta misije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, čiji je cilj pronaći rješenje za nasilje u kojemu je prošle godine smrtno stradalo više stotina ljudi, a i dalje se žiri zapadnoafričkom regijom Sahel.

Over 110 Muslims were killed in #Mali today. Armed men surrounded their villages and shot everyone, including children and pregnant women.



