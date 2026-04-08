Komentari 1
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

Pobjednik je onaj tko kontrolira prolazak kroz Hormuški tjesnac

Piše Boris Rašeta,
Foto: Reuters

Trump logički ne može proglasiti pobjedu jer je kriterij pobjede vidljiv s Mjeseca, iz misije Artemis 2: pobjednik je onaj tko kontrolira Hormuz

Donald Trump htio je promijeniti režim u Teheranu, ali je promijenio režim u Hormuškom tjesnacu. Prije je prolaz bio slobodan, sad je blokiran za sve kojima Iran ne dopušta transport nafte. Htio je zamijeniti i Ali Hamneija, pa ga je zamijenio Modžtabom Hamneijem. Želio je instalirati prozapadne liberale, a osnažio vjerske fanatike (usput, njegov je ministar rata Hegseth napisao knjigu o “križarskom ratu” protiv muslimana i Kineza, koji zadnjih 40 godina nisu vodili niti jedan rat). Htio je sam nositi lovorove vijence pobjede, no kad je zaglavio, zakukao je da su ga saveznici napustili i izdali. Htio je uzeti iransku naftu; umjesto toga, Iranci su razvalili desetke energetskih postrojenja u regiji. Stavio je izvan snage odličan Obamin sporazum o kontroli iranskog nuklearnog programa pa ostavio Teheranu širom otvorena vrata do atomske bombe.

