BAŠAR AL ASAD

Pobjegao je iz Sirije u Moskvu. Sada u neboderu po cijele dane udara po video igricama

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wikimedia Commons

Prema izvješću, Asad (59) i njegova obitelj smjestili su se u luksuzni neboder u ruskoj prijestolnici, gdje navodno posjeduju oko 20 stanova raspoređenih na tri kata. Navodno se slobodno kreće gradom, povremeno posjećuje obližnji trgovački centar, iako je pod zaštitom i nadzorom ruskog predsjednika Vladimira Putina

Gotovo godinu dana nakon što je pobjegao iz Sirije uslijed državnog udara koji je okončao njegovu dugogodišnju vladavinu, bivši predsjednik Bašar al-Asad navodno živi u tihoj egzilui u Moskvi, prema istrazi koju je objavio njemački list Die Zeit.

Prema izvješću, Asad (59) i njegova obitelj smjestili su se u luksuzni neboder u ruskoj prijestolnici, gdje navodno posjeduju oko 20 stanova raspoređenih na tri kata. Navodno se slobodno kreće gradom, povremeno posjećuje obližnji trgovački centar, iako je pod zaštitom i nadzorom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Jedan arapski novinar, kojeg je intervjuirao Die Zeit, rekao je da bivši sirijski čelnik vodi diskretan i povučen život. No bivši član Asadovog užeg kruga, identificiran samo kao “K.” i sada nastanjen u Europi, otkrio je nove detalje o njegovom životu u Moskvi — tvrdi da je nekadašnji diktator uglavnom zatvoren u luksuznom neboderu, gdje satima igra online videoigre.

Strašan luksuz

Poznat kao mesar/krvnik Sirije, Asad uživa u velikom luksuzu u Moskvi. Ima grijani bazen ispred prozora visokog četiri metra u neboderu od 300  metara iz kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Moskvu. "Na Dan pobjede, 9. svibnja, možete gledati vatromet iz kade uz čašu šampanjca," rekla je Natasha, koja prodaje penthouse stanove u istom neboderu u moskovskoj poslovnoj četvrti, za novine De Zeit. Kupaonica je u potpunosti izrađena od kararskog mramora, koji prema nekim procjenama košta i do 60 funti po kvadratnom metru.

