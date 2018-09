Pobjegla s pedofilom: Brzo sam ga ostavila i putovala po Europi

Maria H. (18) iz Njemačke koja je nestala prije pet godina krajem kolovoza iznenada se javila svojoj obitelji. Maria je nestala početkom svibnja 2013. u dobi od samo 13 godina. Nestala je s muškarcem Bernhardom Haaseom, 53-godišnjakom kojeg je upoznala preko interneta, a koji joj se predstavljao kao tinejdžer. Mariju su tražili po cijeloj Europi pa tako i u Hrvatskoj.

Prije par dana Maria je progovorila o tome što se događalo pet godina. Kaže da je otputovala s muškarcem u Gorlice u Poljsku. Tamo su bili neko vrijeme i spavali su u automobilu. Cijelo vrijeme su se kretali, nisu bili dugo na jednom mjestu.

Maria tvrdi da je nakon kratkog vremena pobjegla od Bernharda jer se. Putovala je sama biciklom. Prošla je kroz nekoliko europskih zemalja i nakon tri mjeseca je došla u Italiju. Tamo je povremeno radila. Uglavnom je čistila i pomagala u domaćinstvu. Nitko ju nije tražio dokumente pa čak niti kada je unajmila stan na dvije i pol godine.

Monika Beisler je na zamolbu svoje kćeri Marije na svojem Facebooku objavila njezino priopćenje:

- Na priopćenje koje je objavila policija, htjela bih javno dodati i objasniti neke stvari. Znam da nisam ni na koji način obvezna to učiniti, ali jednostavno osjećam potrebu zbog ljudi koji su me cijelo vrijeme tražili. Budući da se ponašanje gospodina Haasea nakon bijega prema meni svakodnevno pogoršavalo, uspjela sam pobjeći od njega u Poljskoj. Znali smo da nas traže pa sam ja od njega pobjegla. Kasnije sam mislila kako se mogu vratiti kad prođe neko vrijeme i sve se smiri, ali je bilo lakše bježati nego se vratiti. Nisam znala što učiniti i bila sam prestrašena. Kad sam navršila 18 godina i nisam se morala brinuti o tome moram li ići u dječji dom i satima biti na ispitivanju, pronašla sam hrabrosti vratiti se svojoj obitelji. Svih pet godina sam izbjegavala ići na internet jer sam se plašila da će me policija pronaći. Nakon 18. rođendana, kad sam znala da sam sigurna, informirala sam se o istrazi. To me natjeralo da shvatim koliko me moja obitelj traži i više nisam mogla podnijeti krivnju i grižnju savjesti. Ostalo je poznato - poručila je Maria.

Muškarca su uhitili

Bernharda je policija u međuvremenu uhitila. Uhitili su ga 7. rujna u Milanu. Maria se svojoj obitelji nedavno javila upravo iz Milana. Policiji je tada rekla kako ne zna gdje je Bernhard, piše Bild.

Prije nego je pobjegao s Marijom, njegova ga je supruga izbacila iz njihove kuće. Bernhard je bio obiteljski čovjek, ali ga je supruga već ranije bila prijavila jer je otkrila da se na internetu predstavlja kao Karlchen te da razgovara s djevojčicama i posjeduje njihove fotografije.

Monika Beisler je upozoravala kćer, ali bezuspješno. Mariji nije smetalo niti to što je Bernhard Haase od nje stariji 40-ak godina. Nastavili su se dopisivati i nalaziti sve dok nisu pobjegli. Iako se pretpostavljalo da su zajedno pobjegli, policija je slučaj vodila kao otmicu.