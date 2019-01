'Pobjegla sam od supruga koji me zlostavljao. Sad tuče djecu'

Majka dvoje djece M. G. iz Slavonskom Brodu na svojem je Facebook profilu objavila poziv u pomoć i zatražila zaštitu zbog, kako piše. dugogodišnjeg psihičkog i fizičkog zlostavljanja koje ona i njezina djeca trpe od bivšeg supruga.

- Bila sam u braku,u kojem me suprug zlostavljao, pobjegla sam od njega, bila u sigurnoj kući, predala za rastavu braka. Uz svu bol što sam trpjela on nije prestao sa svojim zlostavljanjem psihičkim pa i fizičkim, od uboda noža, udaraca, vezanja, itd. Sve su to stvari koje sam osjetila i prošla, piše M. G. , koja dalje navodi da maltretiranje nakon razvoda nije prestalo, nego da je njezin bivši suprug počeo tući i maltretirati njihovu djecu, kćer i sina.

Pretukao sina, dobio šest mjeseci uvjetno

Napokon razvedeni, ali po odluci suda ima pravo viđati djecu. Često ih je ostavljao kod sebe, nije vraćao na vrijeme, obraćala sam se socijalnom, poduzimala sve sto je u mojoj moći, ali uvijek je bilo - on ima prava kao otac.

- Naravno dogodilo se ono čega sam se najviše bojala. Mali je završio na hitnoj, a on je dobio samo šest mjeseci uvjetno. Tada sam saznala cijelu istinu, do tada samo tužna lica moje djece kad bi se od oca vraćala, možda ni tada ne bi saznala da modrice nisu bile vidljive po guzi, bubrezima, uhu, vratu i oku.

Tada sam sjela i rekla djeci sve što je ikad učinio recite, više vam ništa ne može, ne dam na vas. Tada su moji anđeli prestravljeni počeli pričati koliko ih je puta tukao šibom po tabanima da ja ne skužim, kako ih tjera da kleče na kukuruzu i slično. Bojali su se reći jer im se zaprijetio. Od tada mu ne dozvoljavam da viđa djecu, ne dam da ih čuje telefonski. Baka i djed od oca su sve to gledala i šutjela, a šute jer i njih uredno tuče. Ima masu kaznenih prijava,predala sam sve odvjetniku i krenuli u borbu koja još traje - navela je u postu.

'Djeca više ne žele kod oca'

Istaknula je i da je sudac donio odluku da njezin bivši suprug mora na psihijatrijsko vještačenje jer je ovisnik o alkoholu. Ispričala je kako je Centar za socijalnu skrb boduje ponašanje, pa je socijalna radnica njezinog bivšeg supruga procijenila kao srednju opasnost.

- Sklon je učestalom konzumiranju alkohola, svakodnevno, neliječeni je alkoholičar, ne zna donositi odluke o djeci... to je bilo nekih pet, šest stvari koje je navela. Izgleda da čekaju da nekog ubije pa da bude velika opasnost - napisala je na Facebooku.

- Djeca su više puta psihologinji i posebnoj skrbnici rekli da više ne žele ići kod oca - tvrdi i navodi kako Centar za socijalno ne odustaje od odluke da djeca moraju viđati oca. Tvrdi da je socijalna radnica dala ocu njezine djece broj njenog telefona, pa ju je on zvao, provocirao i prijetio.

Centar: Poduzimamo sve mjere za zaštitu djece

- Jednom je prilikom malome rekao da će ga doći ubiti zato što ga ne žele doći vidjeti - piše očajna majka i dodaje kako socijalna ne odustaje te da je rekla njezinoj djeci da ih 'tata može ovršiti. Kako možete ovršiti dijete?! Pa nije to stvar! Kazala je da i on i baka i dida imaju pravo ovršiti moju djecu. Rekla sam joj: 'Gospođo, moja djeca nisu predmeti! piše očajna majka.

Nakon objave, M. G. je u razgovoru za Dnevnik NoveTV izjavila da je njezin sin sam svjedočio protiv oca na sudu jer ga je istukao, a sud je odredio kaznu od šest mjeseci uvjetno.

- Kad sam uspjela angažirati odvjetnika, saznala sam da je socijalno već tada trebalo reagirati i prijaviti sudu taj slučaj, da se može ići na promjenu roditeljske skrbi, bilo što da se pokrene da on više ne viđa djecu. Ali oni su to prešutjeli, niti su mene upozorili, niti su sami nešto pokrenuli . kaže žena.

Iz Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu za Dnevnik.hr potvrdili su da ta obitelj jest u tretmanu Centra i kazali da oni poduzimaju sve mjere za zaštitu djece. Detalje o tom slučaju i poduzetim mjerama ne mogu iznositi zbog zaštite podataka obitelji i djece, ali kažu da im se gospođa nijednom dosad nije obratila s nekom pritužbom.

'Kružio mi je autom oko kuće'

Nedugo nakon objave članka M. G. se ponovno javila novinarima Dnevnika NoveTV. Kako tvrdi, njezin bivši muž je kružio autom oko njezine kuće, što je ona prijavila policiji. Policija je krenula u potragu za muškarcem koji se u međuvremenu udaljio. Najavila je kako će tražiti zabranu prilaska.

