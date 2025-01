Pobjegli su iz pakla rata i sada imaju novi život u Hrvatskoj: 'Sretni smo, djeca idu u školu'

Prije malo više od godinu dana, 5. studenoga 2023., Hrvatska je postala novi dom osmeročlanoj palestinskoj obitelji Elaydy, čiji članovi imaju i hrvatsko državljanstvo. Hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu organiziralo je njihovu evakuaciju i transfer do Vukovara, gdje obitelj Elaydy živi cijelo ovo vrijeme. Djeca su krenula u školu, osim dvije najstarije kćeri koje još čekaju dokumentaciju kako bi mogle nastaviti sa studiranjem.

Esame Elaydy sa suprugom i šestero djece - pet kćeri i sinom polako se oporavlja od trauma rata, no ni dalje ne zna što je s njihovim članovima obitelji koji su ostali u Gazi.

- Ne možemo se čuti jer ne rade komunikacije, vjerujem da su i dalje po školama i šatorima kao što smo bili i mi, nadam se da su svi živi. U Gazi su mi ostali sestre i braća, otkad smo stigli u Hrvatsku nisam se čuo s njima, želim da ondje što prije počne mir - rekao nam je Esame kad smo ga nazvali dok je na snazi bilo primirje između Izraela i Hamasa.

Branio Hrvatsku u ratu

On je hrvatski branitelj, do 2000. godine živio je u Hrvatskoj, nakon čega se vratio bolesnoj majci u Gazu i potom ondje osnovao obitelj. Netom prije početka rata u Gazi otišao je u Egipat da bi u hrvatskom veleposlanstvu produljio hrvatsku putovnicu i sredio dokumente za svoju obitelj.

U isto vrijeme u Pojasu Gaze počeo je bjesniti rat, granice s Egiptom su zatvorene, pa se nije mogao vratiti obitelji. Zahvaljujući pomoći hrvatskog veleposlanstva u Egiptu, njegova je obitelj uspjela pobjeći iz razorene Gaze, u kojoj su živjeli u školi, s jednim obrokom, i to konzervom, na dan, bili su žedni, promrzli i neispavani.

U Hrvatskoj žive više od godinu dana i lijepo im je, pogotovo djeci koja su sretna jer žive u miru.

- Dobili smo smještaj ovdje u Vukovaru, ovdje imamo mnogo prijatelja, djecu su lijepo prihvatili u školi. Malo se muče s jezikom, no svaka čast školi, zahvaljujem ravnatelju i učiteljima jer stvarno daju sve od sebe, napravili su im program za učenje hrvatskog. Teško im je učiti novi jezik, no moraju - priča nam.

Svi osim supruge, kaže, imaju hrvatsko državljanstvo, dok ona ima privremeni boravak.

- Ono što mogu reći je da u Vukovaru žive zaista dobri ljudi, nemamo nikakvih problema. Polako su se oporavili od rata, prestale su im noćne more koje su imali kad smo tek došli iz Gaze, ne dam im da gledaju vijesti, no imaju mobitele, ne može čovjek stalno pratiti što gledaju. Sve u svemu, djeci je dobro, moraju puno učiti. Sin je najmlađi, on je peti razred i igra nogomet u klubu, jedna kći ide u osmi, igra odbojku. Dvije kćeri idu u gimnaziju, dok dvije čekaju papire kako bi mogle nastaviti studij. Jedna je u Gazi završila prvu godinu na studiju sestrinstva, a druga je tek krenula na studij informatike. Sad je problem jer nemamo njihove svjedodžbe o završenoj srednjoj školi i pohađanju fakulteta. Čekamo te dokumente iz Ramallaha, pokušavaju ih pribaviti i poslati nam - ispričao nam je Esame Elaydy.

Najvažnije mu je što su djeca i supruga zdravi te su dobro. Svi, kaže, imaju društvo i na sigurnom su te ih je društvo, dodaje, dobro prihvatilo.

Dok se kćeri, kaže, pripremaju za fakultet i čekaju dokumente, vrijeme koriste za učenje hrvatskog.

Ostali bez članova obitelji

- Supruga, koja je po zanimanju medicinska sestra, poslala je svoj slučaj na Komoru medicinskih sestara i čeka s obzirom na to da ne možemo do njezine dokumentacije koja je u Gazi. Ona želi nastaviti raditi, godinama je bila medicinska sestra. No moramo čekati na dokumentaciju. To nam je problem s obzirom na ratno stanje u Gazi. Kako smo osmeročlana obitelj, djecu treba nahraniti pa čekam da mi odobre dječji doplatak dok ne dobijemo mogućnost za rad - rekao nam je.

Najstarijoj kćeri, 21-godišnjoj Batoul, odlazak iz Gaze najteže je pao. Ondje je ostavila prijatelje, nada se da će što prije moći nastaviti sa studiranjem s obzirom na to da je u Gazi bila na drugoj godini fakulteta koji želi završiti u Hrvatskoj i zaposliti se u struci.

Rat im je već oduzeo neke članove obitelji, kao i njihov dom. Preko obitelji u Jordanu doznali su da je preminuo njihov ujak (majčin brat).

- Imao je karcinom i, otkad je rat, nije mogao primati kemoterapije. Mi smo izgubili svaki kontakt s obitelji u Gazi jer su prekinute sve linije. Ovu informaciju naša je obitelj u Jordanu doznala preko Crvenoga križa. Za ostatak obitelji ne znamo. Moja supruga i djeca na početku rata preselili su se sa sjevera jer nam je kuća razrušena u ratu. Na jugu su živjeli u UN-ovoj školi. Viđali su trupla po cesti, sve je bilo razoreno, to su slike koje se ne zaboravljaju. Bilo je vrlo opasno kad su se evakuirali. Imali su 30 minuta vožnje do granice s Egiptom. Nisu vidjeli ni jedan auto na cesti, bilo ih je strah da neće uspjeti. Sve su to traume - kaže Esame.

U Hrvatskoj je bio u ratu, ali dodaje kako civili nisu pogibali u tolikom broju kao u Gazi.