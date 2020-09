Počela akcija za uređenje kuće pretučenog mladića iz Kaštela

Otac obitelji Jurić iz Kaštela ima mirovinu 1800 kuna, a nakon što mu 'sjedne' kredit, ostane im 800 kuna za život. Kako bi podmirili nasilnike dali su i neregistrirani skuter, no oni su im ga vratili

<p>Boško je toliko emotivan kad god mu netko nešto donese da nam svima, svaki put, stegne oko srca. Ni on ni Lovre ne mogu vjerovati da im se ovo događa. Neki dan mu je jedna gospođa, teta Lidija, donijela juhu, a on se na taj znak pažnje rasplakao. Donijela mu je i dvije košulje, jer ima samo jednu. Predivno je kad vidiš da si nekoga usrećio. Obojici želimo da ovo bude neki novi početak, i da konačno budu na okupu njih dvojica i Lovrin brat i dvije sestre. Oni su u domovima i udomiteljskim obiteljima, ali mogu biti zajedno barem od petka do nedjelje – kaže nam <strong>Žaneta Penga</strong> koja se, uz veterane Domovinskog rata Željka Kovačevića Kovu i Antu Jurića te Marinu Šimundžu iz Udruge Nepokorne, angažirala da se pomogne <strong>obitelji Jurić </strong>iz Kaštel Štafilića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pretučeni mladić iz Kaštela živi u teškim uvjetima</strong></p><p>Njihova teška svakodnevica i nehumani uvjeti u kojima žive, javnosti su postali poznati nakon što je iscurila snimka na kojoj šestorica mladića maltretiraju i ponižavaju nesretnog 19-godišnjaka tražeći od njega 2000 kuna zbog navodnog duga od 200 kuna. A siroti momak i njegov otac nisu imali od čega platiti lihvarski dug.</p><p>Otac ima mirovinu 1800 kuna, a nakon što mu 'sjedne' kredit, ostane im 800 kuna za život. Kako bi podmirili nasilnike dali su i neregistrirani skuter, no oni su im ga vratili. Obitelj Jurić inače ima i dug za struju od 10.000 kuna, što je u fazi rješavanja, a pomoć je po tom pitanju stigla i iz Grada Kaštela. Jurići nemaju ni tople vode, a prozori i vrata ne pružaju nikakvu sigurnost od hladnoće.</p><p>Namještaj je odavno oronuo, a zidovi su prepuni vlage. Zato su se okupili brojni ljudi velikog srca i veterani Domovinskog rata iz udruga od Vukovara do Dubrovnika koji nude pomoć. Kako bi se sve temeljito sredilo, Boško i Lovre će se privremeno iseliti, a onda će se njihov stan potpuno renovirati i opremiti novim namještajem. Za sve one koji žele pomoći otvoren je broj računa. Nositelj akcije "LOVRE JURIĆ U SRCU" UNH sudionika Domovinskog rata.</p>