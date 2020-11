Trenutno se na \u0161est lokacija obavlja terenska obrada gra\u0111e, rekao je Medved, a nakon toga ide digitalizacije. Dosad je obra\u0111eno 52 posto ukupne gra\u0111e.

Počela je digitalizacija arhive i dokumenata Domovinskog rata

Za realizaciju projekta angažirano je više od 80 ljudi, uglavnom razvojačeni branitelji i članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja, kaže Medved i dodaje da je dosad potrošeno oko 20 milijuna kuna

<p>U Ministarstvu branitelja premijer Andrej Plenković uručio je ministru Tomi Medvedu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt digitalizacije arhivske građe iz Domovinskog rata.</p><p>Projekt će biti završen do kraja 2023. godine i financirat će se iz EU fondova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Digitalizacija arhive Domovinskog rata</strong></p><p>Trenutno se na šest lokacija obavlja terenska obrada građe, rekao je Medved, a nakon toga ide digitalizacije. Dosad je obrađeno 52 posto ukupne građe.</p><p>- Za realizaciju projekta angažirano je više od 80 ljudi, uglavnom su to razvojačeni branitelji i članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja - naglasio je Medved i dodao kako je dosad potrošeno oko 20 milijuna kuna za aktivnosti razvrstavanja i pripremu arhive.</p><p>- Ovaj projekt izrazito je važan, jer je to dugoročni projekt, koji će na kvalitetan i trajan način objediniti i zaštiti građu koja na ovaj način nije bila pohranjena - rekao je Andrej Plenković.</p>