Počelo je, počelo! Kandidati imaju 12 dana da nas šarmiraju

Prvi je sa skupljanjem potpisa, odmah iza ponoći, krenuo Dario Juričan.

- Kreće sprint s preprekama i divljim zvijerima Točno u ponoć, pred vrtovima na Savici u Zagrebu, mjestu gdje je prije 5 godina uhićen gradonačelnik Milan Bandić, započela je kampanja Darija Juričana za predsjednika RH. Na licu mjesta stožer Darija Juričana isprintao je netom objavljene obrasce DIP-a za prikupljanje potpisa i razdragano mnoštvo građana iz svih dijelova Hrvatske pohrlilo je dati svoj potpis! Dario Juričan zahvalio se okupljenima, obećao im je savjetničke funkcije i okrenuo se budućnosti u kojoj je posebno naglasio da bi volio vidjeti gradonačelnika Bandića kako prelazi na svijetlu stranu korupcije i daje potporu kandidatu Juričanu kao jedinom koji baštini tradiciju korupcije još od doba Franje Tuđmana, Miroslava Kutle i Ivice Todorića.

Juričan je ukratko naglasio glavne točke svog programa prilagođenog malom korumpiranom čovjeku, a to je: korupcija svima, a ne samo njima; što god vam ponudili, dajem duplo; uvođenje novog 8. padeža: reinstrumentala (kome, koliko) te uvođenje e-korupcije.

Predsjednički kandidat Juričan je na kraju druženja na Savici rekao da je sakupljanje 10.000 potpisa u 12 dana sprint s preprekama i divljim zvijerima te pozvao svoje podupiratelje da daju potpis za koruptivnu budućnost.

Grabar-Kitarović: Za optimizam i bolju Hrvatsku

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar- Kitarović u petak je u Zadru posjetila štand na Narodnom trgu gdje se prikupljaju potpisi za njezinu predsjedničku kandidaturu u novom mandatu te je proučila građanima da daju potpis za optimizam i bolju Hrvatsku.

U kratkoj izjavi novinarima rekla je kako neće nagađati tko će biti u drugom krugu te pozvala sve da daju potpis za optimizam i bolju Hrvatsku.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Pobjedu temeljim na svom programu, na boljim plaćama i radnim mjestima u Hrvatskoj, na brizi za starije sugrađane kojima treba posvetiti više pozornosti, na inovacijama, razvoju gospodarstva, razvoju demokracije, borbi protiv korupcije i mnogim drugim temama", rekla je Grabar Kitarović.

Kandidatkinja za predsjednicu RH i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetit će u petak u Zadru štand na kojem će se prikupljati potpisi za njezinu kandidaturu.

U Šibeniku je već počelo prikupljanje potpisa i za Mislava Kolakušića...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Predsjednički kandidat Zoran Milanović počeo je prikupljati potpise podrške za predsjednika u Puli na Narodnom trgu. Prikupljanje potpisa za Milanovićevu kandidaturu nastavit će se potom u Umagu, Rijeci i Fužinama.

- Pozdrav iz Pule gdje sam jutros započeo s prikupljanjem potpisa. Vaša podrška mi puno znači i vjerujem da dolazi vrijeme promjene, bure, svježeg zraka i sunca. Sve ono što nam je toliko potrebno u Hrvatskoj - napisao je Milanović na Facebooku.

Milanović je novinarima rekao kako očekuje dobru podršku, te žestoku i poštenu borbu do samog kraja.

Komentirao je i štrajk sindikata obrazovanja zbog kojeg učenici ne pohađaju nastavu.

'Ovo je tužan i ružan događaj, jer je potpuno nepotreban, to se nije smjelo dogoditi. Zahtjev za povećanje koeficijenata je danas opravdan. Ovo bezobrazno ignoriranje koje traje mjesec dana ne vodi nikamo. Hrvatska je 2011. bila zemlja koja se financijski utapala i trebalo joj je dati umjetno disanje. Sada je drugo vrijeme. Učitelji i profesori vide da žive u zemlji u kojoj elita na vlasti krade, vide da novca ima više, i normalo da žele dio za sebe', rekao je Milanović.

Škorini glasači: On je jako televizičan i jako pristupačan medijima

Miroslav Škoro u petak u 10.00 ujutro dao je izjavu za medije na trgu bana Josipa Jelačića gdje je počeo prikupljati potpise za svoju kandidaturu. Okupilo se prilično puno ljudi, više je bilo starije generacije na što je Škoro rekao da mu je to vrlo zanimljivo. Škorin glasnogovornik je naglasio kako nisu došli samo do starije nego i do mlađe publike korištenjem društvenih mreža, najviše preko Instagrama i Facebooka.

Miroslav Škoro je naglasio da se kandidira kako bi uveo više red i promjena na što su se njegovi glasači najviše složili. Tijekom glasanja se stvorio veliki red oko štanda, Škoro stoji sa strane i priča sa svima, svima se zahvaljuje i pruža ruku i pokazuje da želi biti blizak sa svojim glasačima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Hrvatskoj trebaju promjene, mislim da bi on mogao napraviti promjene u pravosuđu budući da je ono najproblematičnije. Od pravosuđa sve kreće i od tamo bi trebalo ići na bolje - kaže nam gospođa koja je glasala za Škoru. Glasači su rekli kako je Škoro jako televizičan i jako pristupačan medijima što je korisno za svaku kandidaturu.

Kandidati imaju 12 dana

Za izbore trebaju 10.000 potpisa Vladina odluka da izbori za predsjednika Republike budu 22. prosinca stupila je na snagu, što znači da od petka, 22. studenog, teku rokovi u kojima potencijalni kandidati za Pantovčak moraju prikupiti po 10.000 potpisa i potkrijepiti svoju predsjedničku kandidaturu.

Potpise trebaju prikupiti u 12 dana i to samo na obrascima Državnog izbornog povjerenstva (DIP). Svaki birač potpisom može poduprijeti samo jednoga kandidata, a valjanost potpisa provjeravat će se pri predaji kandidature.

Rok za kandidature je do ponoći 3. prosinca. DIP potom ima 48 sati za njihovu provjeru i objavu liste kandidata za predsjednika, kad to učini, i službeno će početi izborna promidžba.

Svaki kandidat može potrošiti do osam milijuna kuna. Fizičke osobe mogu donirati do 30.000, a pravne do 200.000 kuna. Ako je donacija veća od 5000 kuna, treba zaključiti ugovor, a za svaku se mora izdati potvrda

