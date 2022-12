Počelo uklanjanje barikada

Srbi na Kosovu i Metohiji počeli su uklanjati barikade na Merdaru, piše Kurir.rs.

Barikadu je postavila skupina građana u znak podrške uhićenim Srbima, a nakon što su ih jučer oslobodili odlučili su je ukloniti. Očekuje se i uklanjanje ostalih barikada.

Predsjednik Srbije u srijedu se sastao s predstavnicima Srba sa Kosovom te su zajedno donijeli odluku o uklanjanju barikada. Vučić je poslije sastanka kazao kako je razgovor bio sve samo ne lak.

- Od sutra prije podne će krenuti uklanjanje barikada, to ne može za dva sata biti gotovo, da li za 24 ili 48 sati, barikade će biti uklonjene, ali nepovjerenje nije uklonjeno. Oni koji misle da se mogu igrati sa životima Srba i njihovim opstankom, trebaju znati da, kao što to do sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti ni ubuduće - poručio je Vučić.

- Moramo razgovarati i pokušati vratiti povjerenje. Videli smo nikad više organiziran otpor srpskog naroda - rekao je Vučić.

Razgovori su bili teški, ali iskreni, poručio je na kraju.

