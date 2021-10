Od ponedjeljka u zdravstvenom sustavu i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj, svaki zaposlenik kao i svi posjetitelji i pratnja pacijentima moraju imati EU digitalnu covid potvrdu ili, u slučaju da postoji opravdani razlog, negativni test.

Pred KBC Zagreb neki prosvjeduju, imaju i transparent Sloboda radu. Radi se o medicinskim sestrama i tehničarima koji bez Covid potvrde od danas ne mogu na posao.

Uživo

Nova pravila za djelatnike u zdravstvu i pacijente

- Pacijentima ostaju jednake mjere kao i do sada, onima kojima je potrebna hospitalizacija ili dijagnostičko-terapijski zahvat koji generira aerosol potreban je dokaz o imunosti na COVID-19 ili negativan nalaz testa koji je uz uputnicu besplatan, a hitni slučajevi i pacijenti koji dolaze na nerizične preglede poput radiološke dijagnostike prolaze dosadašnje mjere zaštite - priopćili su u nedjelju iz Ministarstva zdravstva.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako će se time u što je moguće većoj mjeri zaštititi sve pacijente u zdravstvenom sustavu te korisnike ustanova za socijalnu skrb, kao i sve zaposlenike u tim institucijama od ulaska virusa covid-19 i širenja zaraze.

- EU digitalne COVID potvrde, kao i negativni testovi, samo su sredstva u ostvarenju tog cilja. Te sigurnosne mjere imaju privremeni karakter i trajat će sve dok postoji realna opasnost od prodora virusa u zdravstveni, odnosno sustav socijalne skrbi. Ovisit će o epidemiološkoj situaciji u budućnosti i kretanju broja oboljelih i hospitaliziranih, te posebno broju onih na respiratoru - istaknuo je Beroš.

Testiranje dva puta tjedno

Kako stoji u uputama za djelatnike, na posao će morati dolaziti s valjanom Covid-potvrdom. Ako ju zaposlenik nema, obavezan je prema rasporedu ustanove pristupiti testiranju izvan radnog vremena.

Samo zaposlenik koji ima valjanju potvrdu može boraviti u prostorijama poslodavca, piše dalje u uputama. Ako odbije testiranje, ili predočenje potvrde, “neće moći boraviti u prostorijama poslodavca”. Testiranje će se provoditi dvaput tjedno.

Što s djelatnicima koji se ne žele testirati?

Covid potvrda tražit će se i za sve pacijente, osim, između ostalog, za dnevnu bolnicu ako postupak ne stvara aerosol, u hitnoj pomoći, a neće je se tražiti ni u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, dakle u ambulantama. I pratnja bolesnika, primjerice na porodu, morat će imati potvrdu. U uputama, međutim, nema daljnjih postupanja s djelatnicima koji se uporno budu odbijali testirati, a nemaju dokaza o preboljenju odnosno cijepljenju. Iz Ministarstva zdravstva neslužbeno odgovaraju kako neće biti rigidni, i nisu za otkaze. Ti će djelatnici, neslužbeno doznajemo, prvo dobivati opomene, a koliko opomena može biti prije eventualnog otkaza, na njihovim je ravnateljima.

“Sve ovisi o važnosti radnog mjesta”, odgovoreno nam je iz Ministarstva. Ravnatelji kažu da ne znaju što činiti s tvrdoglavim zaposlenicima, osim što oni ne smiju boraviti u ustanovi.

- Tko se ne bude htio ni testirati, bit će čak i nagrađen ostankom kod kuće, jer mi ne znamo što činiti u tim situacijama. Niti jedan sud u ovoj državi ne bi priznao takav otkaz ugovora o radu, rekli su nam neki od vodećih ljudi u bolnicama. Uvjereni su da će biti neposlušnih, malo, ali bit će ih, koji bi mogli stvarati velike probleme. Potvrde će, kažu ravnatelji, kontrolirati glavne sestre, a za nezdravstvene djelatnike nadređeni na odjelima na kojima ti djelatnici rade. U uputama se ne spominje ni eventualna obustava od plaće za one koji ne budu radili jer nemaju potvrdu niti se žele testirati.

- U dobivenim nam se uputama, nažalost, ne sugerira što s djelatnicima koji se odbijaju testirati. Zato mi nećemo ići 'oštro' nego ćemo čekati da se situacija razbistri, kaže nam ravnatelj jedne manje bolnice. Nema, dodaje, pojma što ako netko bude odbijao testiranje i deset dana zaredom.

Donosimo detaljnije što stoji u uputama:

U onima za zaposlenike ustanova piše kako će se obavezno testiranje provoditi najmanje dvaput tjedno. Umjesto digitalne Covid potvrde mogu imati i potvrdu liječnika da su preboljeli Covid unatrag devet mjeseci, dokazan antigenskim testom. U obzir dolazi i liječnička potvrda da su bili "vjerojatan slučaj" Covida, kad im bolest nije potvrđena testom, ali su bili u kontaktu sa zaraženim. Mogu imati i potvrdu na temelju preboljenja, dokazanog PCR testom, a cijepljeni su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze.

Svi ravnatelji zdravstvenih ustanova moraju osigurati dovoljne količine brzih antigenskih testova te na vrijeme organizirati prostore za provjeru EU digitalnih COVID potvrda ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju kao i

provedbu testiranja.

Ako zaposlenik ne posjeduje valjanu EU digitalnu COVID potvrdu temeljem preboljenja ili cijepljenja ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, obvezan je prema internom rasporedu ustanove pristupiti i odazvati se testiranju izvan radnog vremena (prvenstveno isti dan prije početaka radnog vremena) te valjanu potvrdu uvijek predočiti na zahtjev poslodavca ili na zahtjev za to ovlaštene osobe. Zadužuju se ravnatelji da do 1. listopada imenuju ovlaštene osobe za provedbu odluke. Bez odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, zaposlenik neće moći boraviti u prostorima poslodavca.

Potvrdu moraju imati svi pružatelji usluga u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika, te ostale osobe koje je zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu

djelatnost i privatni zdravstveni radnik angažirao za određene poslove (koji se odvijaju u ustanovi ili za potrebe funkcioniranja ustanove), kao i osobe koje su u obvezi doći u zdravstvenu ustanovu po drugoj osnovi (npr. osobe na radu i na školovanju/usavršavanju). Potvrda nije potrebna samo onima koji dostavljaju robu. Testiranje je obvezno i za osobe koje se zbog kontraindikacija ne smiju cijepiti.

Testiranje je obvezno za zaposlenike u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika te privatne zdravstvene radnike koji ispunjavaju uvjet cijepljenja, preboljenja odnosno testiranja,

prije dolaska na posao, a koji imaju znakove respiratorne infekcije.

Upute za pacijente

Upute za pacijente kažu kako se obvezuje zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne zdravstvene radnike da prilikom prijema pacijenata od 4. listopada zatraže predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Drugi dokaz su potvrde osoba koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite; osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci.

Treće, to su osobe kojima je Covid dijagnosticiran PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci, što se isto dokazuje liječničkom potvrdom o preboljenju. Četvrto, pacijent može imati i potvrdu ako je prebolio Covid, potvrđen PCR-om, antigenskim testom, ili je samo vjerojatan slučaj, a cijepio se jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze.

Koga se sve mora testirati

Nužno je testirati sljedeće asimptomatske osobe, kažu upute: bolesnike u kojih se planira hospitalizacija, kao i bolesnike u kojih se planira provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Ako je osoba unazad devet mjeseci imala laboratorijski potvrđenu bolest COVID-19; ili ako je unazad devet mjeseci primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 nije potrebno testiranje, ako nema simptoma bolesti.

Ako je osoba imala laboratorijski potvrđen COVID-19 i primila je jednu dozu cjepiva protiv COVID-19 unutar osam mjeseci od preboljenja, izuzeće od potrebe testiranja se produljuje na devet mjeseci od primitka cjepiva ako nema simptome bolesti (imunokompromitirane osobe i stariji od 65 trebaju primiti dvije doze cjepiva neovisno o preboljenju).

Za sve pacijente, osobe u pratnji, osobe koje dolaze u posjetu hospitaliziranim osobama, roditelje/skrbnike koji borave u smještaju s djecom i pratnja pri porodu kod ulaza u bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu neovisno o tome posjeduju li EU digitalnu COVID potvrdu, najprije se provodi trijaža (anamnestički podaci o postojanju simptoma kompatibilnih s COVID-19, o boravku u zemlji/području s visokom incidencijom bolesti, o sudjelovanju na većim okupljanjima na kojima se nisu poštivale mjere za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija; sve to unazad 14 dana).

Ako se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji, pacijente je, ako je moguće organizirati, potrebno testirati (BAT ili PCR).

Neće se tražiti potvrda ako bi to narušilo stanje pacijenta

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente će se tražiti kod planiranih hospitalizacija (nisu uključene dnevne bolnice osim kod postupaka koji generiraju aerosol), zatim kod planiranih dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva ne traži se ako bi odgađanje prijema narušilo zdravstveno stanje, već se pacijenti zaprimaju, izoliraju, testiraju, te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena

skrb u izolaciji.

Neće se tražiti ni u djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite, u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne

generiraju aerosol, kao ni kod pružanja hitne medicinske pomoći, niti kod pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti. Pratnja pri porodu, te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima, a nisu preboljeli bolest COVID-19 unazad 9 mjeseci te nisu cijepljeni, sami plaćaju testiranje te se testiraju prije dolaska u zdravstvenu ustanovu, dok roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom na teret HZZO-a, testiraju se također na teret HZZO-a temeljem uputnice izabranog liječnika.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezne predočiti nužne osobe u pratnji maloljetnih pacijenata, kao i nužne osobe u pratnji odraslih osoba koje se zbog narušenog zdravstvenog stanja ne mogu same bez pratnje sigurno kretati u zdravstvenoj ustanovi. EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezna predočiti djeca u dobi do 12 godina koja su u pratnji pacijenata jer nemaju s kime ostati kod kuće, kao i djeca u dobi do 12 godina u posjeti hospitaliziranim roditeljima/skrbnicima, braći i sestrama.