Počeo 32. Zagrebački maraton, posebna je regulacija prometa. Izbjegavajte ovaj dio do 14.30

U Zagrebu je upravo počeo 32. Zagrebački maraton na Trgu bana Jelačića. Od 9 sati krenuli su maraton i polumaraton, a 15 minuta ranije počela je utrka Garmin 10K. Prijavljeno je više od 5.500 trkača, a novina ovogodišnjeg maratona je potpuno nova staza koja je koncipirana tako da se drugi dio utrke trči središtem grada, kako bi maratonci najteži dio trčali u dobroj navijačkoj atmosferi kroz mnogobrojne navijačke punktove.

Sve je spremno za početak 32. Zagrebačkog maratona | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

No zbog utrke je do 14.30 sati na snazi i posebna regulacija prometa. Promet će se povremeno puštati uz oprez za sigurnost trkača. Privremeno zatvaranje prometa bit će na sljedećim lokacijama:



od 7:30 do 14:30 sati bit će zatvoren promet preko Trga bana Josipa Jelačića



od 9:00 do 10:00 sati:Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška - Šoštarićeva – Trg Josipa Langa – Ribnjak – Medveščak – Gupčeva zvijezda – Ksaverska cesta do Gračanske ceste – Gupčeva zvijezda – Medveščak – Ribnjak – Trg Josipa Langa – Šoštarićeva raskrižje Draškovićeve i Vlaške



od 9:00 do 10:40 sati:Vlaška – Trg Eugena Kvaternika – Maksimirska cesta do k.br. 150 okret i povratak istom trasom do Ulice Josipa Sermagea



od 9:00 do 14:30 sati:Maksimirska – Jordanovac - Josipa Sermagea – Dragutina Rakovca – Martićeva – Tadije Smičiklasa – Đorđićeva – Palmotićeva – Milana Amruša – Trg Nikole Zrinskog – Nikole Tesle – Masarykova – Trg Republike Hrvatske – Prilaz Gjure Deželića – Republike Austrije – Grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – Janka Vukovića – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška – Trg Eugena Kvaternika – Maksimirska do ulice Jordanovac



od 7:15 do 15:00 sati na snazi je izvanredna organizacija javnog prijevoza.

od 7:15 do 15:00 sati na snazi je izvanredna organizacija javnog prijevoza.





