Počeo je Tjedan međunarodnog obrazovanja: Traje tjedan dana, u fokusu studiranje u Americi

Nakon Smotre zagrebačkog Sveučilišta se od ponedjeljka obilježava Tjedan međunarodnog obrazovanja odnosno EducationUSA centar, a tog tjedna će zainteresirani budući studenti moći tražiti savjet u vezi studiranja i u Americi. Moguća je i pomoć pri pripremi za prijavu na studij ili oko polaganja standardiziranih testova potrebnih za prijavu na američke programe.

Događanja su planirana online i uživo, kao na primjer u četvrtak kad će Marina Matijević koja je pokrenula inicijativu i Instagram stranicu Ja bolji građanin ispričati svoje iskustva sa Sveučilišta u Miamiju.

Razgovor sa savjetnicima, paneli online i uživo

Jučer su svi koji su došli na otvaranje u Institut za razvoj obrazovanja na adresi Prilaz Gjure Deželića 30, mogli razgovarati s obrazovnim savjetnicima. A moguće je i posjetiti knjižnicu centra s resursima za pripremu za prijavu na studij u Americi te posjetiti centar za testiranje za testove TOEFL, ACT i GMAT, koji su često uvjet za upis na američke studijske programe.

Saznali smo kako su mogući grupni posjeti centru ukoliko se prethodno najavite na email adresu: iro@iro.hr.



U srijedu, 16. 11., u 18:30 sati održat će se online Zoom webinar pod nazivom Kako pronaći financijsku potporu za studij u SAD-u? O različitim vrstama potpora za međunarodne studente će razgovarati predstavnik američkog sveučilišta DePauw, koji će govoriti i o stipendijama za preddiplomski studij koje to sveučilište već tradicionalno dodjeljuje hrvatskim studentima. Za sudjelovanje je potrebna prijava preko poveznice.



Četvrtak je namijenjen za sve one koji su zainteresirani za ekologiju. Ovaj put uživo u 18 sati pod nazivom Od američkog obrazovanja do pokretanja uspješnog posla. Panelistica je Marina Matijević koja je pokrenula inicijativu za praktično informiranje o društveno odgovornom ponašanju pojedinca Ja bolji građanin. Budući da je Marina nekadašnja studentica Sveučilišta u Miamiju, sudionicima ovog događanja prenijet će svoje iskustvo studiranja u Americi, ali i otkriti kako ju je to iskustvo potaknulo da pokrene spomenutu inicijativu. Za sudjelovanje na ovom događanju je potrebna prijava preko ove poveznice.



Nagradni natječaji

U Tjednu međunarodnog obrazovanja bit će pokrenut i nagradni natječaj na Instagram profilima EducationUSA centra i IRO-a na temu studiranja u inozemstvu, a dobitnika, odnosno onoga koji ostavi najbolji komentar na tu temu, očekuju zanimljive nagrade.



Također, do 14. 11. traje i natječaj za najbolji esej na engleskom jeziku, koji se organizira ususret Tjednu međunarodnog obrazovanja. Najbolji esej bit će objavljen na web-stranici IRO-a, a dobitnik će osvojiti i poklon-paket Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.

Više informacija o tom natječaju za srednjoškolce dostupno je ovdje.

