U centru Zagreba danas prosvjeduju medicinske sestre i tehničari nezadovoljni uvjetima rada u zdravstvu te se bune protiv uvođenja covid potvrda za zdravstvene djelatnike koje bi ih prisiljavale ili da se cijepe ili da se testiraju.

- Ovo nije prosvjed protiv cijepljenja. Ja sam cijepljen, ali mi jednostavno želimo da nas se ne prisiljava već da svatko ima pravo izbora - rekao je jedan tehničar na prosvjedu.

Medicinskih sestara i tehničara na prosvjedu ima iz cijele Hrvatske, a traže i da im se isplaćuju prekovremeni sati i da im se pravilno isplaćuje rad za blagdane.

Podsjetimo, nedavno je Vili Beroš, ministar zdravstva, poslao otvoreno pismo u kojem je stajalo: 'Liječnici, medicinske sestre, ali i nezdravstveno osoblje od 1. listopada na radno mjesto moći će doći na osnovi jednog od tri uvjeta, cijepljenje, preboljenje bolesti ili negativan test. Dio prosvjednika to je shvatio kao početak uvođenja obaveznog cijepljenja. No ministar je to demantirao.